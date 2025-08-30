Первый заместитель Министра обороны РФ Леонид Горнин сообщил о завершении основных этапов перехода к новой модели финансового планирования и исполнения военного бюджета. Соответствующие заявления прозвучали на коллегии Минобороны, которая прошла накануне.
«Это [новая модель планирования бюджета] позволит встроить и интегрировать систему финансового обеспечения, включая территориальные финансовые органы, в единую вертикаль подчинения по линии командования и будет способствовать своевременному выполнению задач всестороннего обеспечения войск (сил) и военнослужащих», — сказал Леонид Горнин в ходе заседания коллегии. Выжимка с заявлений опубликована в telegram-канале ведомства.
В ведомстве уточняют, что новая модель предполагает сокращение избыточных управленческих звеньев, а также повышение прозрачности и оперативности расходования бюджетных средств. Разработка и внедрение новых стандартов работы финансовых подразделений в войсках проходит в несколько этапов: от нормативного оформления до практического обучения личного состава. Как отмечают в министерстве, к настоящему моменту завершено формирование нормативной базы, ведется подготовка кадров для новых финансовых органов, а интеграция с территориальными структурами уже началась в пилотных воинских частях.
Ожидается, что переход на новую модель финансового планирования повысит эффективность снабжения армии. Также это должно позволить более гибко реагировать на текущие задачи, стоящие перед ВС РФ.
Ранее президент Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов заявляли о необходимости повышения эффективности военных расходов и постепенного сокращения оборонного бюджета в связи с возможным урегулированием конфликта на Украине. Накануне глава Минобороны Андрей Белоусов в ходе коллегии озвучил успехи ВС РФ в зоне СВО.
