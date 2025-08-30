Трамп оценил перспективу встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности проведения трехсторонней встречи с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Однако он не знает, пройдет ли двусторонняя встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
«Трехсторонка случится. Насчет двухсторонки не знаю, но трехсторонка будет. Но вы знаете, иногда люди к этому не готовы», — заявил президент в интервью Daily Caller. Он также подчеркнул, что продолжает надеяться на мирное решение ситуации по украинскому конфликту.
В ходе беседы Трамп рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что между ними были хорошие рабочие связи. Он выразил сожаление, что конфликт на Украине затянулся, и допустил, что сторонам «придется еще немного побороться» прежде, чем начнутся реальные переговоры.
Ранее Трамп уже заявлял, что проведение трехсторонней встречи с участием России, Украины и США зависит от успешного исхода его переговоров с Владимиром Зеленским. Он подчеркивал готовность к личным встречам с Путиным и Зеленским для обсуждения урегулирования украинского конфликта, отмечая, что переговоры должны проходить без участия Евросоюза. В России также неоднократно отмечали, что страна готова к переговорам. Российский лидер Владимир Путин также готов к потенциальной встрече, но только при условии, что будут решены организационные вопросы и определена соответствующая повестка. Ранее Владимир Путин и Дональд Трамп провели плодотворные переговоры на Аляске, передает телеканал «Царьград».
