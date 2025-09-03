Путин: гарантии безопасности для Украины не связаны с обменом территорий

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что Москва ни разу не поднимала вопрос о предоставлении Украине гарантий безопасности в обмен на территориальные уступки. Слова главы российского государства передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, которая в данный момент находится в Пекине на месте событий.
«Нет, мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так. <...> Гарантии безопасности — это естественно, и я часто об этом говорю. Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, системы безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, тем более с обменами территориями», — сказал Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Президент России подчеркнул, что РФ ведет борьбу не столько за контроль над территориями, сколько за защиту прав жителей этих регионов на сохранение родного языка, а также на возможность жить в соответствии с культурными и историческими традициями, передающимися из поколения в поколение. Глава государства напомнил, что если в ходе референдумов местное население выразило желание присоединиться к Российской Федерации, то подобный выбор заслуживает уважения. Президент также обратил внимание тех, кто об этом забывает, что именно такой подход и отражает принципы демократии.
Он отметил, что данные вопросы имеют определенную взаимосвязь, однако на переговорах по украинскому вопрос они напрямую не обсуждаются, и в ходе встречи в Анкоридже с главой Белого дома Дональдом Трампом такой вопрос не поднимался. Путин также отметил, что Украина обладает суверенным правом самостоятельно определять механизм обеспечения собственной безопасности, однако подобные решения не должны осуществляться в ущерб интересам России, пишет RT.
