Новое руководство тюменской ФСБ выбрало куратора для Ханты-Мансийска

15:52 04 декабря 2017 0

Пока глава ФСБ Югры Максим Баранов (в центре, в штатском) ждет решение по себе, новое руководство управления проводит перестановки в его вотчине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В югорском подразделении РУФСБ по Тюменской области (курирует также ХМАО с ЯНАО) продолжаются кадровые перестановки. На место куратора службы в Ханты-Мансийске назначен заместитель руководителя ведомства в Нижневартовске Александр Кириллов. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных кругах.

В отделе ФСБ по Ханты-Мансийску (расположено в здании военкомата) — новый руководитель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Кириллов сменил на должности прежнего куратора Ханты-Мансийска — Олега Чернышкова. По данным собеседников агентства, в скором времени возможны отставки среди сотрудников, занимающихся оперативной работой, и играющих ключевое значение в работе ведомства в регионе. Их фамилии собеседники не уточняют.

Перестановки инсайдеры объясняют политикой нового главы регионального управления Игоря Кочнева. Он, по версии собеседников, сейчас выстраивает для себя новую структуру управления. «Новый „генерал“ — новые приближенные. Без иллюзий. Руководящее звено будет зачищено полностью», — комментирует один из источников в теме.

Также в ближайшее время ждут приказа об увольнении глава службы в Югре Максим Баранов и территориальный куратор из Сургута Олег Рудиков. По основной версии, у Баранова вышел максимальный срок пребывания на должности (5 лет), а Рудиков достиг предельного возраста нахождения на службе.

Однако, собеседники агентства связывают эти кадровые решения с другими причинами, а именно — с резней, устроенной в Сургуте в августе уроженцем Дагестана Артуром Гаджиевым, в ходе которой серьезно пострадали 8 человек. Трагедия не получила статус террористического акта, однако произошла на религиозной почве. За состояние межконфессионального климата в регионах также несет ответственность ФСБ.

В пресс-службе РУФСБ по Тюменской области ситуацию с кадровыми перестановками не комментируют.

Перестановки среди «чекистов» Тюменской области начались после громкого скандала вокруг дела о банде убийц, состоящих из действующих сотрудников ФСБ. Группировка наводила страх на предпринимателей области как минимум 8 лет, убивая бизнесменов и похищая принадлежащие им ценности.

Злоумышленники также лишали жизни таксистов, используя их автомобили для совершения преступлений. Ни один собеседник агентства не решился назвать реальное число погибших от рук банды. Максимальное количество возможных жертв доходит до полусотни человек.

Скандал стоил должности прежнему главе службы Вадиму Пятилетову.