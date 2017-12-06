Из-за бюрократии Зауралье закончит год с миллиардной дырой в казне

20:54 06 декабря 2017 0

Без привлечения новых кредитов Зауралью пока не обойтись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В четверг, 7 декабря, в Кургане пройдут публичные слушания по проекту бюджета области на 2018 год. Но финансисты и депутаты продолжают спорить до последнего: по мнению парламентариев, минфин региона изначально закладывает в документ ошибку, которая продолжит тянуть регион в долговую яму.

Несмотря на то, что 2017 год уже близок к завершению, проблема дефицита его бюджета до конца не решена. Изначально он планировался на уровне 3,4 млрд рублей. Однако благодаря дотациям из федерального центра и за счет роста собственных доходов эту цифру удалось сократить. Зауральский сенатор Елена Перминова предположила в разговоре «URA.RU», что региону не хватит около миллиарда рублей, чтобы закрыть все обязательства области в 2017 году. Скорее всего, эту сумму снова придется занимать у коммерческого банка, а значит, доля «дорогих» кредитов и цена их обслуживания продолжит расти.

К 1 ноября 2017 года область уже накопила 16,6 млрд рублей долга, из которых почти 11,5 млрд — коммерческие.

Ранее сообщалось, что Минфин решил облегчить участь дотационных регионов и планирует заменить половину коммерческих кредитов на «дешевые» бюджетные (их выдают под льготные 0,1% годовых). Пока, по данным Елены Перминовой, область может рассчитывать на 2,6 млрд рублей, которые будут направлены на погашение долговых обязательств перед коммерческими банками. «Этого, конечно, недостаточно», — отметила она.

Алексею Кокорину приходится принимать непопулярные решения, чтобы соответствовать требованиям Минфина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бюджет на 2018 год глава Зауралья Алексей Кокорин назвал одним из самых сбалансированных за последние годы. Самые большие споры и нарекания на протяжении нескольких лет вызывает невыполнимая программа приватизации. Областное имущество, которое ежегодно безрезультатно выставляют на торги, прикрывает разницу между доходами и расходами региона. Недостающие средства в итоге частично добавляет федеральное правительство, остальную сумму приходится добирать с помощью коммерческих кредитов.

Прогнозный план приватизации на 2018 год составлен на сумму 2,8 млрд, запланированный на этого год дефицит бюджета — 2,6 млрд рублей. Однако, по словам главы региона Алексея Кокорина, реальный дефицит может составить всего около миллиарда рублей.

Руководитель экономического комитета областной думы Евгений Кафеев считает неправильным, что при планировании бюджета в доходы плюсуются планы по приватизации. Ведь на выставленное на торги имущество чаще всего никто не претендует, и их попросту отменяют. По его мнению, это дает необъективную картину, которую потом Минфин закладывает в модельный бюджет области. «Я уже писал об этом нашим сенаторам и спрашивал в финуправлении, но ответа так и не получил», — отметил депутат.

Елена Перминова в свою очередь заявила, что не считает план приватизации невыполнимым. Она напомнила, что регион и без того получил значительные послабления от Минфина и рассчитывать на более высокие суммы дотаций не стоит. При этом сенатор считает, что пристальное внимание со стороны Минфина региону только на пользу и позволит выправить ситуацию с бюджетом.

Недовольные отменой льгот учителя снова грозят выйти на митинг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Однако с этой позицией согласны не все. «Довели область до последней точки, сами уже не можем распоряжаться ничем, режем по живому — по бюджетникам и социально незащищенным слоям», — озвучил распространенную точку зрения один из депутатов, который не захотел афишировать свое имя. «Мы должны в первую очередь заботиться о здравоохранении и образовании, чтобы наши специалисты не разбегались по соседним регионам. Однако получается, что мы связаны по рукам и ногам», — посетовал депутат областной думы Сергей Муратов.

Депутат Госдумы Александр Ильтяков также выразил озабоченность тем, что после отмены льгот слышит от учителей жалобы на снижение доходов. «Мы должны заботиться о людях, а не кивать на то, что у нам средняя по экономике зарплата снизилась. Это профанация какая-то!» — возмутился он.

Как ранее сообщало «URA.RU», учителя из Курганской области пожаловались на снижение зарплат и начали процедуру по подготовке к забастовке. Если выдвинутые ими требования не будут удовлетворены, в январе они грозят уйти на бессрочную забастовку.