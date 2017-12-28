«Период главного политического события всегда интересный и живой»

14:00 28 декабря 2017 1

Итоги года от Якушева: «Экономический рост. Все остальное второстепенно» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев объяснил «URA.RU», почему он не готов раскрывать тайну новых громких проектов региона, рассказал о перспективах программы «Сотрудничество» и напомнил, что прежде чем предлагать, надо хорошо посчитать.

— Одним из вызовов будущего года для Тюменской области вы назвали снижение потока инвестиций в регион и призвали чиновников и предпринимателей формировать новые инвестпортфели. За счет каких новых проектов планируется увеличить финансовые вливания в Тюменскую область в 2018 году?

— Вы же знаете мой подход, уже тысячу лет меня знаете, я 12 лет работаю, что мы заранее ничего не говорим. Инвестпроект мы озвучиваем только тогда, когда он упакован, подписан и есть понятное понимание того, как все будет выстроено с инвесторами. Когда мы все свои проекты упакуем, тогда озвучим и расскажем. Я человек суеверный.

Главный вызов 2018 года для губернатора, показавшего огромный объем инвестиций в 2017-м, — удержать марку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— А сроки какие-то есть, когда в принципе все будет понятно?

— В первом квартале уже все понятно будет. Есть просто проекты, которые продолжаются, а то, что касается новых проектов, я думаю, что мы про это расскажем.

— Расскажите о перспективах программы «Сотрудничество». Как будет развиваться дальше, какие вопросы будете решать, насколько охотно в ней принимают участие автономные округа?

— Все активно участвуют в этой программе. Программа работала, работает и будет работать. Не вижу оснований полагать о том, что сегодня что-то угрожает реализации этой программы.

— Как относитесь к заявлению Владимира Путина о самовыдвижении?

— Положительно отношусь. В первый день я высказал свою точку зрения. Считаю, что другой кандидатуры у нас нет, потому что Владимир Владимирович Путин полностью соответствует тем требованиям, которые предъявляются к понятию национального лидера. Поэтому другого человека на этом посту я пока не вижу.

— Президентские выборы как-то повлияют на жизнь области? Какую прогнозируете явку, как планируете повышать ее на выборах и будете ли это делать?

— Что значит, как повлияют президентские выборы? Политическое событие, граждане в нем будут участвовать. Конечно, будет определенная политическая активизация, потому что, помимо Владимира Владимировича Путина, будут и другие претенденты. Нормальный политический процесс, более активное время, кандидаты будут говорить о своих программах… Я думаю, люди будут оценивать. Поэтому всегда период проведения главного политического события, он такой интересный, активный и живой. То же самое будет происходить в Тюменской области.

— Есть ли понимание того, кто возглавит предвыборный штаб Путина в Тюменской области?

— Пока не могу сказать.

Якушев сделал заявление на съезде «Единой России» в выходные Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— На съезде «Единой России», который прошел в выходные, вы высказались против популистских предложений об увеличении мер социальной поддержки?

— Я призвал коллег, когда они предлагают новые социальные инициативы, а здесь половина — именно такая категория, от которой всегда звучат предложения о какой-то поддержке многодетных семей, инвалидов и так далее, очень аккуратно относились к вопросу финансового обоснования. Из каких источников потом это должно оплачиваться, и кто это должен делать — федеральный бюджет, региональный, муниципальный? Чтобы на этот аспект всегда обращалось самое пристальное внимание и было понимание того, а есть ли сегодня источник, если мы сегодня введем тот или иной вид новой социальной поддержки? Вот суть, которую я озвучил.

— Какие главные достижения прошедшего 2017 года можете назвать?

— Главное достижение — это то, что мы его заканчиваем с экономическим ростом. Все остальное второстепенно.

— Какие планы на 2018 год?

— Точно так же закончить его с положительным экономическим ростом.

— Что пожелаете тюменцам в наступающем году?

— Хорошего настроения, здоровья и уверенности в собственных силах. Только мы сами можем улучшить жизнь к лучшему.