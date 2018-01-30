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31 января 2018
30 января 2018
23:31  30 января 2018 1

«После первых тестов были кандидаты, которые вызвали подозрения»

Вице-премьер Хабаровского края рассказал «URA.RU» о закулисье «Лидеров России»
Сергей Зубанов
© Служба новостей «URA.RU»
Дмитрий Волков, финалист конкурса «Лидеры России», бывший бизнесмен, а ныне заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-АмуреФото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Финалист «Лидеров России», который хочет сделать в Комсомольске-на-Амуре российскую «Силиконовую долину», рассказал агентству «URA.RU», почему он не выберет в наставники Константина Эрнста, чем бизнесмены лучше чиновников и почему заядлый горнолыжник не сможет покататься на «Розе Хутор» в Сочи, где пройдет заключительный тур.

Дмитрий Волков родился в 1969 году. После армии и до поступления на физический факультет МГУ работал электромонтером в Ярославской области. Отдав четверть века бизнесу, с середины 90-х и по 2016 год работал на руководящих должностях в ряде коммерческих структур, начиная с московской научно-производственной фирмы «СТЕП». Бизнес будущий финалист «Лидеров России» совмещал с учебой. В конце 90-х получил еще один диплом Московского госуниверситета имени Ломоносова по юриспруденции. В 2016 году Дмитрий Волков кардинально поменял деятельность, став государственным служащим. Сейчас Волков работает в Хабаровске— вице-премьером Хабаровского края по вопросам комплексного развития города Комсомольск-на-Амуре.

— Как вы решили сменить бизнес на госслужбу?

— Это было эволюционно, и продолжалось шесть лет. Меня привлекли к работе Агентства стратегических инициатив в качестве эксперта (Агентство было учреждено в 2011 году по поручению Владимира Путина и занимается продвижением новых проектов в области улучшения инвестиционного климата, профессиональным образованием, кадрового обеспечения экономики, — прим. ред.). Быстро втянулся в тему «улучшения инвестиционного климата», реформу строительной отрасли. Это была часть моей работы, которая стала достаточно успешной и по итогам которой я получил благодарность президента. Наверное, для меня сыграл эффект масштаба.

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Москва, буклет, лидеры россии
Пример финалистов «Лидеров России» — как из бизнеса переходить на госслужбу — чтобы работать с более глобальными задачами
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Я понял, что для меня интересней проекты в масштабах страны. Я нашел в них больше пользы, чем работая бизнесменом. И когда подошел к черте, когда нужно было выбирать — выбрал госслужбу. И поскольку я занимался проектом Комсомольска-на-Амуре, получил предложение продолжить это в роли куратора со стороны краевой власти.

— Вы стали соавтором проекта долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, разработанного по поручению президента РФ, который реализуется второй год и работы еще конца края не видно. Зачем вам еще и этот проект?

— Я привык к вызовам, привык учиться новому. И оказалось это очень серьезный экзамен. Без ложной скромности, я весьма подготовленный, образованный человек, но тесты полуфинала, которые мы проходили на протяжении 2,5 дней, отняли очень много сил и потребовали широкого кругозора, подготовки. Если на первом этапе это были мировоззренческие, географические тесты по системе частично подсмотренной у американцев, то в полуфинале мы проходили и математические тесты в условиях дефицита времени, в условиях серьезного стресса.

— Первые тесты проходили онлайн, была ли возможность подсмотреть ответы, погуглить незаметно для экзаменаторов?

— По итогам первых тестов были выявлены кандидаты, которые вызвали подозрения либо по причинам задержки ответов, либо отвлекались как-то во время проведения тестов. Эту «атипичную» группу участников конкурса, кто правильно ответил и прошел в полуфинал, но вызвал подозрения, проверили еще раз во время следующего испытания, но уже при наблюдателях.

— Кто-то завалился из них и не прошел дальше?

— Я могу говорить об участниках с Дальнего Востока. Все атипичные кандидаты не просто ответили правильно, а ответили еще и на большее количество вопросов, чем раньше, хоть вопросы и были уже другими, но из тех же областей.

— А ваши соперники, те что прошли в финал, они кто?

— Это к слову о том, зачем еще этот конкурс мне — есть у меня мотивация не только завести связи, но и в условиях кадрового голода в Хабаровском крае, посмотреть на участников с точки зрения потенциальных сотрудников. Найти партнеров для реализации амбициозного проекта превращения Комсомольска-на-Амуре в новую инновационную площадку и процветающий город-миллионник, комфортный и интересный для проживания. Чтобы не просто остановить отток жителей, которые за последние десятилетия можно сравнить с военными потерями при великих битвах, речь о ста тысячах, но и привлечь человеческий капитал, создав в городе лучшие условия для проживания и ведения бизнеса. Создать условия для искусства, творческого пространства.

Объявление итогов полуфинала конкурса управленцев "Лидеры России". Москва, кириенко сергей, лидеры россии
Имена наставников победителей конкурса настолько внушительные, что герой нашего интервью составил список из 11 желаемых
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И с этой точки зрения я оказался прав, в конкурсе участвуют очень интересные люди. Люди мотивированные, современные, быстро соображающие, умеющие придумать то, что мы можем даже не видеть. И, как ни странно, лучшие результаты показывают представители не власти, а бизнеса. Сотрудники крупных корпораций и среднего бизнеса. Их знания и подготовка весьма высока и может быть и должна быть применима во властных структурах края.

— К кому из наставников Вы хотели бы попасть, если станете одним из ста победителей конкурса? Если бы дали возможность выбирать наставника самому Вы бы пошли к генеральному директору «Роскосмоса» Игорю Комарову или генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту?

— Я не назову вам персоналии, хоть и составил список из 11 фамилий, к кому хотел бы попасть. Телевидением в данный момент я не занимаюсь и заниматься не планирую. Сейчас я государственный служащий и я бы выбрал либо государственного деятеля, либо руководителя крупной корпорации.

— Вы серьезно увлекаетесь дайвингом и горными лыжами, финал конкурса пройдет в феврале в Сочи, возьмете с собой лыжи и гидрокостюм?

— Я бывал в командировках в Сочи не раз, но ни разу не успел покататься. Программы пребывания были очень насыщенными. В этот раз, боюсь, тоже может не получиться. То, что мы видели уже, уровень конкурса настолько серьезен, что мне приходится вечерами возвращаться к самообразованию, чтобы быть на требуемом уровне. Цель поездки в Сочи — попасть в сотню победителей финала и получить возможность в течение года поработать с наставником, в списке которых лучшие на сегодня управленцы из разных областей.

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