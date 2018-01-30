23:31 30 января 2018 1

Дмитрий Волков, финалист конкурса «Лидеры России», бывший бизнесмен, а ныне заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

Финалист «Лидеров России», который хочет сделать в Комсомольске-на-Амуре российскую «Силиконовую долину», рассказал агентству «URA.RU», почему он не выберет в наставники Константина Эрнста, чем бизнесмены лучше чиновников и почему заядлый горнолыжник не сможет покататься на «Розе Хутор» в Сочи, где пройдет заключительный тур.

Дмитрий Волков родился в 1969 году. После армии и до поступления на физический факультет МГУ работал электромонтером в Ярославской области. Отдав четверть века бизнесу, с середины 90-х и по 2016 год работал на руководящих должностях в ряде коммерческих структур, начиная с московской научно-производственной фирмы «СТЕП». Бизнес будущий финалист «Лидеров России» совмещал с учебой. В конце 90-х получил еще один диплом Московского госуниверситета имени Ломоносова по юриспруденции. В 2016 году Дмитрий Волков кардинально поменял деятельность, став государственным служащим. Сейчас Волков работает в Хабаровске— вице-премьером Хабаровского края по вопросам комплексного развития города Комсомольск-на-Амуре.

— Как вы решили сменить бизнес на госслужбу?

— Это было эволюционно, и продолжалось шесть лет. Меня привлекли к работе Агентства стратегических инициатив в качестве эксперта (Агентство было учреждено в 2011 году по поручению Владимира Путина и занимается продвижением новых проектов в области улучшения инвестиционного климата, профессиональным образованием, кадрового обеспечения экономики, — прим. ред.). Быстро втянулся в тему «улучшения инвестиционного климата», реформу строительной отрасли. Это была часть моей работы, которая стала достаточно успешной и по итогам которой я получил благодарность президента. Наверное, для меня сыграл эффект масштаба.

Пример финалистов «Лидеров России» — как из бизнеса переходить на госслужбу — чтобы работать с более глобальными задачами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Я понял, что для меня интересней проекты в масштабах страны. Я нашел в них больше пользы, чем работая бизнесменом. И когда подошел к черте, когда нужно было выбирать — выбрал госслужбу. И поскольку я занимался проектом Комсомольска-на-Амуре, получил предложение продолжить это в роли куратора со стороны краевой власти.

— Вы стали соавтором проекта долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, разработанного по поручению президента РФ, который реализуется второй год и работы еще конца края не видно. Зачем вам еще и этот проект?

— Я привык к вызовам, привык учиться новому. И оказалось это очень серьезный экзамен. Без ложной скромности, я весьма подготовленный, образованный человек, но тесты полуфинала, которые мы проходили на протяжении 2,5 дней, отняли очень много сил и потребовали широкого кругозора, подготовки. Если на первом этапе это были мировоззренческие, географические тесты по системе частично подсмотренной у американцев, то в полуфинале мы проходили и математические тесты в условиях дефицита времени, в условиях серьезного стресса.

— Первые тесты проходили онлайн, была ли возможность подсмотреть ответы, погуглить незаметно для экзаменаторов?

— По итогам первых тестов были выявлены кандидаты, которые вызвали подозрения либо по причинам задержки ответов, либо отвлекались как-то во время проведения тестов. Эту «атипичную» группу участников конкурса, кто правильно ответил и прошел в полуфинал, но вызвал подозрения, проверили еще раз во время следующего испытания, но уже при наблюдателях.

— Кто-то завалился из них и не прошел дальше?

— Я могу говорить об участниках с Дальнего Востока. Все атипичные кандидаты не просто ответили правильно, а ответили еще и на большее количество вопросов, чем раньше, хоть вопросы и были уже другими, но из тех же областей.

— А ваши соперники, те что прошли в финал, они кто?

— Это к слову о том, зачем еще этот конкурс мне — есть у меня мотивация не только завести связи, но и в условиях кадрового голода в Хабаровском крае, посмотреть на участников с точки зрения потенциальных сотрудников. Найти партнеров для реализации амбициозного проекта превращения Комсомольска-на-Амуре в новую инновационную площадку и процветающий город-миллионник, комфортный и интересный для проживания. Чтобы не просто остановить отток жителей, которые за последние десятилетия можно сравнить с военными потерями при великих битвах, речь о ста тысячах, но и привлечь человеческий капитал, создав в городе лучшие условия для проживания и ведения бизнеса. Создать условия для искусства, творческого пространства.

Имена наставников победителей конкурса настолько внушительные, что герой нашего интервью составил список из 11 желаемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И с этой точки зрения я оказался прав, в конкурсе участвуют очень интересные люди. Люди мотивированные, современные, быстро соображающие, умеющие придумать то, что мы можем даже не видеть. И, как ни странно, лучшие результаты показывают представители не власти, а бизнеса. Сотрудники крупных корпораций и среднего бизнеса. Их знания и подготовка весьма высока и может быть и должна быть применима во властных структурах края.

— К кому из наставников Вы хотели бы попасть, если станете одним из ста победителей конкурса? Если бы дали возможность выбирать наставника самому Вы бы пошли к генеральному директору «Роскосмоса» Игорю Комарову или генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту?

— Я не назову вам персоналии, хоть и составил список из 11 фамилий, к кому хотел бы попасть. Телевидением в данный момент я не занимаюсь и заниматься не планирую. Сейчас я государственный служащий и я бы выбрал либо государственного деятеля, либо руководителя крупной корпорации.

— Вы серьезно увлекаетесь дайвингом и горными лыжами, финал конкурса пройдет в феврале в Сочи, возьмете с собой лыжи и гидрокостюм?

— Я бывал в командировках в Сочи не раз, но ни разу не успел покататься. Программы пребывания были очень насыщенными. В этот раз, боюсь, тоже может не получиться. То, что мы видели уже, уровень конкурса настолько серьезен, что мне приходится вечерами возвращаться к самообразованию, чтобы быть на требуемом уровне. Цель поездки в Сочи — попасть в сотню победителей финала и получить возможность в течение года поработать с наставником, в списке которых лучшие на сегодня управленцы из разных областей.