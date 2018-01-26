Наставники «Лидеров России» начали выбирать финалистов

21:04 26 января 2018 0

Наставники обсудят профайл каждого полуфиналиста ФОТО: лидерыроссии.рф

В конкурсе «Лидеры России» 26 января стартовал выбор финалистов наставниками. Через свои личные кабинеты наставники получили доступ к профилям участников и займутся изучением их анкет, видеоинтервью, резюме и эссе, сообщается на сайте конкурса.

В финале, который состоится с 6 по 11 февраля в Сочи, встретятся 300 самых сильных участников конкурса, победителями станут сто человек. В качестве награды они получат возможность консультироваться с известными наставниками — представителями крупного бизнеса и высокопоставленными чиновниками.Об этом ранее заявил замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Помимо самого Кириенко в число наставников входят мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минэкономики Максим Орешкин, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие. У них стажировку смогут пройти не только победители конкурса, но также финалисты и полуфиналисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лично следит за конкурсом «Лидеры России» и намерен встречаться с победителями конкурса. 300 финалистов конкурса получат грант в 1 млн рублей на повышение квалификации в любом из российских учебных заведений. Цель конкурса, как ранее писало «URA.RU», выявить перспективных руководителей-лидеров в России, обладающих высоким уровнем развития управленческих навыков.