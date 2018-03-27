{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый замминистра ЖКХ Свалов назначен Тунгусовым собирать дань с 4,5 млн свердловчан
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,17
Динамика за 2 недели
Евро 71,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
26 марта 2018
22:30  27 марта 2018 0

Что делают в правительстве Югры, пока Комарова защищает округ в Москве

У вице-губернаторов возникли свои дела, клерки ушли домой пораньше
Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, комарова наталья
Глава региона уже почти неделю отсутствует в ХМАОФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Югры Наталья Комарова продолжает командировку за пределами региона. Глава региона покинула ХМАО 22 марта, и в правительстве ждут ее возвращения 28 марта. Как ранее сообщало агентство, губернатор улетела в Москву, но пресс-служба не сообщала о каких-либо публичных и официальных мероприятий с ее участием. В пятницу заседание регионального правительства Комарова провела в режиме видеоконференции. Ее заместители на мероприятии отсутствовали.

Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск.
Некоторые вице-губернаторы пропустили заседание югорского правительства
Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как сообщил агентству источник в югорском «Белом доме», Павел Сидоров находится в плановом отпуске, Всеволод Кольцов отправился в командировку в коллегию Минтруда РФ, Дмитрий Шаповал уезжал в экономическую столицу Югры — Сургут. Собеседник добавил, что первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин, также отсутствует в регионе, и исполняющим обязанности губернатора назначен первый заместитель Комаровой Алексей Шипилов.

По словам источника агентства приближенного к губернатору, за время отсутствия Комаровой ничего не изменилось. «Работа продолжается в обычном режиме, за это время губернатор дистанционно дает поручения и контролирует работу своих подчиненных. Таким образом поступили указания отменить торжественное открытие соревнований по биатлону и провести проверку всех торговых центров в связи с трагедией, случившейся в Кемерове», — комментирует собеседник.

Также собеседник отметил, что секретарь губернатора Елена Лушникова и советник Ольга Закусил продолжают работу в аппарате губернатора, через них Комарова транслирует остальным подчиненным свои задания. В особенно важных случаях глава региона лично звонит своим заместителям.

Траурный митинг посвященный гибели людей в торговом центре "Зимняя вишня", в Кемерово. Сургут, скорбим, гербалайф
Трагедия в Кеморове стала самой обсуждаемой темой для разговоров у югорских чиновников
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Для губернатора нет понятия отпуск или выходной, все заместители готовы к прямому звонку в любое время суток, если на то есть необходимость. Вся документация, требующая внимания губернатора отправляется в московское представительство, а после возвращается к нам», — комментирует собеседник.

Как сообщила агентству советник Натальи Комаровой Ольга Закусило, глава региона вернется в ХМАО 28 марта, а сейчас работа продолжается в обычном режиме. «Я могу вас уверить, что губернатор не находится в отпуске. Наталья Комарова в рабочей поездке за пределами региона, но на территории РФ. В ее графике нет публичных мероприятий, но она работает», — прокомментировала советница губернатора, так и не назвав точное место нахождения губернатора.

Стоит отметить, что в отсутствие губернатора чиновники больше времени тратят на неформальное общение. По данным инсайдеров, главными темами разговоров в столовой югорского «Белого дома» на 27 марта стали: трагедия в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» погибли и пропали без вести десятки взрослых и детей.

Также в отсутствие губернатора в здании правительства прошли пожарные учения. «Ровно в пять часов вечера устроили себе пожарную тревогу, чтобы все вовремя ушли домой», — отшутился инсайдер агентства.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров