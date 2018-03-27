Что делают в правительстве Югры, пока Комарова защищает округ в Москве

22:30 27 марта 2018 0

Глава региона уже почти неделю отсутствует в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Югры Наталья Комарова продолжает командировку за пределами региона. Глава региона покинула ХМАО 22 марта, и в правительстве ждут ее возвращения 28 марта. Как ранее сообщало агентство, губернатор улетела в Москву, но пресс-служба не сообщала о каких-либо публичных и официальных мероприятий с ее участием. В пятницу заседание регионального правительства Комарова провела в режиме видеоконференции. Ее заместители на мероприятии отсутствовали.

Некоторые вице-губернаторы пропустили заседание югорского правительства Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Как сообщил агентству источник в югорском «Белом доме», Павел Сидоров находится в плановом отпуске, Всеволод Кольцов отправился в командировку в коллегию Минтруда РФ, Дмитрий Шаповал уезжал в экономическую столицу Югры — Сургут. Собеседник добавил, что первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин, также отсутствует в регионе, и исполняющим обязанности губернатора назначен первый заместитель Комаровой Алексей Шипилов.

По словам источника агентства приближенного к губернатору, за время отсутствия Комаровой ничего не изменилось. «Работа продолжается в обычном режиме, за это время губернатор дистанционно дает поручения и контролирует работу своих подчиненных. Таким образом поступили указания отменить торжественное открытие соревнований по биатлону и провести проверку всех торговых центров в связи с трагедией, случившейся в Кемерове», — комментирует собеседник.

Также собеседник отметил, что секретарь губернатора Елена Лушникова и советник Ольга Закусил продолжают работу в аппарате губернатора, через них Комарова транслирует остальным подчиненным свои задания. В особенно важных случаях глава региона лично звонит своим заместителям.

Трагедия в Кеморове стала самой обсуждаемой темой для разговоров у югорских чиновников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Для губернатора нет понятия отпуск или выходной, все заместители готовы к прямому звонку в любое время суток, если на то есть необходимость. Вся документация, требующая внимания губернатора отправляется в московское представительство, а после возвращается к нам», — комментирует собеседник.

Как сообщила агентству советник Натальи Комаровой Ольга Закусило, глава региона вернется в ХМАО 28 марта, а сейчас работа продолжается в обычном режиме. «Я могу вас уверить, что губернатор не находится в отпуске. Наталья Комарова в рабочей поездке за пределами региона, но на территории РФ. В ее графике нет публичных мероприятий, но она работает», — прокомментировала советница губернатора, так и не назвав точное место нахождения губернатора.

Стоит отметить, что в отсутствие губернатора чиновники больше времени тратят на неформальное общение. По данным инсайдеров, главными темами разговоров в столовой югорского «Белого дома» на 27 марта стали: трагедия в Кемерове, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя Вишня» погибли и пропали без вести десятки взрослых и детей.

Также в отсутствие губернатора в здании правительства прошли пожарные учения. «Ровно в пять часов вечера устроили себе пожарную тревогу, чтобы все вовремя ушли домой», — отшутился инсайдер агентства.