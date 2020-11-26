С «Черной пятницей»! Коллаж URA.RU

Чиновники челябинского правительства приуныли. Начальство от греха подальше отказывается от новогодних корпоративов в ресторанах даже в разрешенное постановлением губернатора Алексея Текслера время — до 22 часов вечера. Другой темой для разговоров стали грядущие отставки в декабре. Элиты обсуждают судьбу прокурора региона Виталия Лопина и роль в его карьере депутата Госдумы Олега Колесникова.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

В декабре грядут отставки

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что отставки в правительстве региона — те, что были уже запланированы, но отложены — состоятся в декабре. По слухам, это касается и министра спорта Леонида Одера и, возможно, министра строительства Виктора Тупикина и еще ряда руководителей, в том числе уровня замминистра. «Губернатор Алексей Текслер отложил эти вопросы до декабря, чтобы разом провести масштабную ротацию. Кроме того, надо было согласовать кандидатуры будущих руководителей. Как раз к декабрю все согласования должны закончиться», — рассказывают инсайдеры

Тупикину припомнят ковидный госпиталь

Говорят, что потоп в новом ковидном госпитале Челябинска может стать последней каплей для министра строительства Виктора Тупикина. Ранее губернатор Алексей Текслер устроил Тупикину разнос за фельдшерско-акушерский пункт в Красноармейском районе, который готов только на треть. Теперь история с госпиталем. «Хотя по официальной версии потоп — дело рук медиков. Якобы это они устроили засор. Но и к минстрою есть вопросы, — говорят инсайдеры. — Госпиталь должен был стать образцовым, а за засор надо спросить и строителей, потому что при расчистке нашли строительный мусор».

От главы минздрава требуют жесткости

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слухачи стали замечать, что министру здравоохранения региона Юрию Семенову стало чаще попадать от губернатора Алексея Текслера. Особенно на заседаниях оперативного штаба по коронавирусу. «Семенов очень хороший специалист, но этого мало с учетом реалий сегодняшнего дня», — говорят в кулуарах. Семенов стал министром более года назад и, как отмечают слухмейкеры, ему дали достаточно времени на раскачку, а сроки в условиях пандемии сократились в разы. По словам инсайдеров, о замене министра речи не идет, но от него требуют стать более жестким руководителем.

Главам велели следить за ресторанами

Главам городов и районов области губернатором Алексеем Текслером поставлена новая задача. С 1 декабря, когда вступит в силу запрет на работу ресторанов в ночное время, они должны лично следить за заведениями, чтобы те не нарушали режим. «Это очевидная задача, — рассказал URA.RU инсайдер. — Но есть и отдельное требование. Горе будет тем главам, которые воспользуются властью, личными связями и попробуют организовать новогодний корпоратив для сотрудников. Об этом все равно станет известно и главе не поздоровится». В Челябинске, говорят инсайдеры, проследить за исполнением поручения будет куда проще. «Еще в августе в министерствах и других ведомствах собирали деньги на новогодние корпоративы, но теперь деньги возвращают, — говорят инсайдеры. — Даже от вариантов посидеть до 22 часов, когда еще рестораны работают, решено отказаться».

Прокурора хотели отправить в Мурманск

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что прокурора области Виталия Лопина якобы хотели перевести на аналогичную должность в Мурманскую область. «Или он отказался, или ротацию кадров по регионам притормозили, — рассказал инсайдер. — Во всяком случае, Лопина пока оставили в Челябинске, а потом приехала проверка из Генпрокуратуры, и вопрос с переводом завис на неопределенное время».

Колесников воспрял духом

В кулуарах активно обсуждают информацию, что бригада из Генпрокуратуры РФ приехала в Челябинск по заявлению депутата Госдумы Олега Колесникова. Колесников, якобы, пожаловался, что прокуратура «его прессует» в уголовных делах по фирмам, которые ему принадлежали. Как говорят инсайдеры, неизвестно, подавал ли Колесников такую жалобу, но настроение у него замечательное, а сам он проводит какие-то тайные встречи в Челябинске. «Все только диву даются, как ему удавалось все эти годы избегать уголовок, — говорят в кулуарах. — Уже его бывшие директора пошли под суд, а он остается чист перед законом. Все были уверены, что перед новыми выборами дело все-таки возбудят, а как теперь будет развиваться ситуация, непонятно». Но при этом все сходятся в одном: история с Генпрокуратурой стала для Колесникова токсичной, в «Единой России» сделают все, чтобы не пустить его от партии на выборы.

Генпрокуратура проверяет жалобу экс-следователя

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Инсайдеры сообщают, что бригада Генпрокуратуры РФ заодно проверяет в Челябинске жалобу бывшего следователя следственного отдела Металлургического района Дениса Гуламова, осужденного за фальсификацию уголовных дел. «Гуламов, якобы написал, что ему известно о нарушениях со стороны прокуратуры, а речь идет о периоде 2004 года, — говорят инсайдеры. — Он ссылается на то, что, якобы, уже тогда знал о нарушениях. Единственное, что удивляет. Ему в 2004 году было 13 лет

Бывшего вице-спикера вернули к работе

Председатель заксобрания области Владимир Мякуш вернул в публичную повестку своего бывшего заместителя Марину Поддубную. Поддубная, проиграв выборы в новый состав ЗСО, сосредоточилась на работе общественной приемной «Единой России» и в областном парламенте не появлялась. «А недавно она впервые пришла на аппаратное совещание в ЗСО, и Мякуш дал поручение приглашать ее на каждую аппаратку, — рассказывают инсайдеры. Она уже выступила на фракции с темой волонтерства и помощи людям в пандемию». Говорят, что Поддубная теперь будет отвечать за эту работу в партии.

Эсеры утомили Заксобрание

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинским заксобрании подумывают о том, чтобы ужесточить регламент проведения сессий. Последнее заседание затянулось почти на два часа из-за долгих прений, которые постоянно устраивали представители фракции «Справедливая Россия». «Если раньше тему раскачивала Ольга Мухометьярова, то теперь у нее появился еще один соратник, эсер Дмитрий Сумин, — говорит инсайдер ЗСО. — Оба задают вопросы не по повестке, высказывают свое мнение, чем порядком утомляют и СМИ, и самих депутатов». Единственное, что останавливает парламентариев, что если они захотят ограничить выступление, эсеры обвинят депутатов в попытке запретить дискуссии в парламенте.

Мительман повеселил элиты…

Депутаты гордумы Челябинска обсуждают фееричный диалог спикера Андрея Шмидта и депутата Ильи Мительмана на заседании фракции «Единой России» после сессии. «Мительман предложил проект о сезонной отчетности чиновников мэрии перед депутатами и добавил, что его идею поддерживают и другие партии. На это Шмидт меланхолично ответил, что такие проекты поступают тоже сезонно. Все, конечно, поняли это как намек на сезонное обострение и просто легли», — передают подробности из уст в уста представители челябинского истеблишмента.

…и рассердил мэра

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Между тем, как передают злые языки, депутат Илья Мительман разозлил не только спикера гордумы, но и мэра Челябинска Наталью Котову. Причем на том же самом заседании. С Котовой он не сошелся относительно результатов благоустройства в Курчатовском районе города. «Мительман сказал, что все очень плохо. Котова сказала, что у нее другая информация. На прозвучавшее „Если вы не учитываете мнение депутатов, мне людей собрать?“ мэр только подняла брови», — рассказал инсайдер. Демарш Мительмана, с угрозой протестов, элиты оценили по-своему, не так как рассчитывал депутат. Все решили, что он сводит счеты с главой города. Мительман пытается получить часть земли возле будущего ТРК «Облако». Ему отказывают, так как процедура не слишком законна.

Депутата подозревают в крышевании ларьков

Поведение депутата Ильи Мительмана на фракции ЕР в гордуме Челябинска заставило элиты вспомнить и другие нюансы. «Когда-то у него было около 50 ларьков, — говорят в кулуарах, — Сейчас только десять, да и то ими управляет, по слухам, его бывший охранник. Но есть другая странность». Как толкуют в кабинетах мэрии и думы, Мительман как депутат принимает участие в расчистке территорий от незаконных ларьков. «И вот что удивительно, — говорят слухачи. — Скажем, стоят несколько киосков, все незаконные, а Мительман указывает только на один. Это наводит на мысли о крышевании».

Спикера заподозрили в дестабилизации

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикера собрания депутатов Златоуста Алексея Карюкова заподозрили в «непрямом воздействии» на проблемы в городе. «Когда областные СМИ пишут о каком-то скандале, выясняется, что тему они взяли из постов Карюкова в соцсетях. Говорят, что таким способом он раскачивает ситуацию в городе, чтобы стать главой. И Карюков своими постами эту мысль раз за разом подтверждает», — рассуждают инсайдеры. Причем Карюков раскачивает те темы, которые поддерживает оппозиция, а сам он руководит местным политсоветом «Единой России».

В Златоусте грядет водный коллапс

Златоустовский завод «Златмаш» намерен приостановить деятельность МУП «Водоснабжение». «Завод хочет арестовать банковские счета МУП из-за долга в 100 млн рублей. Когда район Машзавода останется без воды, у городских властей потребуют предоставить заводу статус гарантирующего поставщика холодной воды. Но — без обязанности их реконструировать и даже ремонтировать», — говорит инсайдер. Недовольные горожане вспоминают заодно, как в феврале прошлого года «Златмаш» согласился безвозмездно передать городу непрофильный актив — фильтровальную станцию. «Это оформили протоколом на совещании с участием тогда еще губернатора Бориса Дубровского. Но губернатор сменился, и руководство завода требует за нее уже не меньше 300 млн рублей», — судачат памятливые чиновники.

Мурашкина заносят в «черный список»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты городского собрания Миасса обсуждают идею занести номер своего коллеги Владимира Мурашкина в «черный список», чтобы избавиться от его звонков и сообщений в мессенджерах. «Мурашкин пытается взять на себя роль Фатиха Мамлеева, когда-то главного „решалы“ в собрании. Мамлеев тоже интриговал и предлагал себя в качестве переговорщика, но хотя бы не пытался контролировать все собрание. А вот Мурашкин куда амбициознее и успел всем надоесть», — говорит инсайдер. К тому же депутатов раздражает, что их ранее судимый коллега и соратник отбывающего срок за заказные убийства лидера ОПГ «Турбазовские» Сергея Чащина общается с ними, как говорится, без уважения.