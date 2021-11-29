Самозанятые в Челябинске получают микрозаймы по полмиллиона

В Челябинской области насчитывается более 78 тысяч самозанятых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России 27 ноября отмечался новый праздник — День самозанятых. Если в 90-е годы престижно было иметь статус ИП (индивидуальный предприниматель), то сегодня эту нишу заняли фрилансеры и мастера на все руки: пекари, фотографы, парикмахеры и бровисты. Журналисты URA.RU поговорили с челябинскими самозанятыми, насколько комфортно им живется с новым трудовым статусом и какие мотивы ими движут.

Самозанятый не может зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области насчитывается 78 тысяч 716 самозанятых граждан. Как рассказали URA.RU в Управлении федеральной налоговой службы по региону, специальный налоговый режим для самозанятых граждан, «Налог на профессиональный доход», был введен в области с 1 января 2020 года. За неполные два года легально работать на себя начали тысячи людей. Каждый — по своим причинам.

Челябинка Юлия В. официально трудоустроена, но стала самозанятой по инициативе другого работодателя, который предложил ей совмещать самозанятость с основной работой. Она никогда не стремилась к этому статусу, но уже оценила удобство новой системы.

«Мне предложили договор на разовое выполнение работ, на приличную сумму. Но при этом нужно было оформить самозанятость, поскольку это снижает налоговую нагрузку и бухгалтерские хлопоты заказчика. Работодатель при этом в мои выплаты добавил шесть процентов, которые пойдут на налоги. Я осталась довольна. Новый статус оформила через сервис „Свое дело“ в Сбербанк-онлайн. Деньги за работу мне приходят на специально заведенную карточку. Чеки по оплате налогов я отправляю в ФНС, оттуда приходят подтверждения», — рассказала URA.RU Юлия.

Режим самозанятости позволяет выбирать любое место работы (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Анастасия Б. в Челябинске работала бровистом. Одна крупная компания предложила ей работу в Москве. После переезда в столицу новый работодатель Анастасии попросил ее стать самозанятой и она по-другому стала смотреть на этот статус.

«При трудоустройстве в столице меня попросили стать самозанятой. Оформила, устроилась. Компания занимается выпуском украшений ручной работы. Сейчас вновь хочу заняться бровями и ресницами. Если в Челябинске можно заниматься этим неофициально, то в Москве ежемесячный доход становится больше, и скрыть его тяжело. Чтобы не было проблем — легче оформить самозанятость, и спокойно заниматься тем, что нравится. В мегаполисах совершенно другое к этому отношение и у меня оно поменялось», — поделилась Анастасия с URA.RU.

Однако не у всех самозанятых складываются гладкие отношения с работодателем. Кристина Ш. считает, что эта система сейчас удобнее для работодателя — в России у самозанятого меньше прав, чем у штатного сотрудника.

«Я работаю в SMM, занимаюсь проектами в социальных сетях. Иногда приходится работать без выходных. Этим летом мне надо было по семейным обстоятельствам срочно взять отгул и уехать в другой регион. Я попросила сделать это за счет отпуска. А работодатель мне сказал, что раз я самозанятая, то отпуск мне не положен. Пришлось договариваться и выпрашивать. Чувствовала себя в тот момент не очень комфортно», — сообщила URA.RU Кристина Ш.

Самозанятые признаются, что у них меньше прав, чем у офисных работников (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Александр Л. рассказал URA.RU, что увлечен идеей стать самозанятым. Мужчина планирует вписаться в нишу 3D печати и моделирования. По словам Александра, он понимает все риски работы на себя, но это его не пугает.

«Главное — все взвесить, но я чувствую, что готов рискнуть. Надо найти людей, которым нужны такие услуги. Да и на оборудование — это компьютер, 3D принтер, различные программы — надо какие-то шиши найти. Наверное, как и для тысяч других самозанятых, для меня это путь к успеху или к нищей пенсии, в случае провала», — рассуждает Александр.

Большинство респондентов URA.RU говорят, что к самозанятости их привело желание стать независимыми и зарабатывать благодаря своим навыкам и талантам. При этом они стараются не думать о негативных последствиях своего выбора. А они тоже есть.

Согласно законодательству, самозанятый не может в среднем зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц. Люди с этим статусом, в отличие от ИП, не имеют права нанимать других работников. Трудовой стаж им не начисляется и, соответственно, не засчитывается в будущую пенсию. А если самозанятый не делает добровольные взносы в ПФР, то по завершении карьеры он может рассчитывать только на социальную пенсию. Этот вид госпособия выплачивается тем гражданам, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного стажа для назначения трудовой пенсии. Размер социальной пенсии в 2021 году составил около 5 600 рублей. Плюс к этому самозанятые лишены социальных гарантий — им никто не станет оплачивать больничный или отпуск. А если самозанятый заболел, то он теряет свой доход.

В старости самозанятый может рассчитывать только на социальную пенсию, если не отчислял в ПФР (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сегодня государство эти минусы не замалчивает, но и особо не афиширует. Профильные чиновники стараются заявлять о поддержке самозанятых и выбирают для этого правильные слова.

«Люди которые выбирают самозанятость — это граждане, которые хотят быть экономически активными и самостоятельными. Их количество с каждым годом растет. Самозанятым у нас в регионе оказывается финансовая поддержка в виде микрозаймов в Центре „Мой бизнес“», — заявила на брифинге по поддержке предпринимателей министр экономического развития области Наталья Лугачева.

По данным «СберУслуг», чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют фрилансеры (24%), на втором месте — мастера на час (15%). В тройке лидеров также самозанятые, которые работают в категории «обучение» (10%), в том числе репетиторы, автоинструкторы, психологи и т. д.

Фрилансеры в большинстве предлагают услуги копирайтинга, занимаются разработкой презентаций и редактурой. Среди мастеров на час больше всего сантехников и электриков. В категории «обучение» преобладают школьные репетиторы, которые преподают математику, английский и русский языки.

С января по октябрь 2021 года самый большой оборот платежей был у самозанятых, которые оказывают образовательные услуги: продают мастер-классы, доступ к контенту, проводят консультации. Об этом говорится в исследовании сервисов «СберУслуги» и ЮKassa (входят в экосистему «Сбера»).

Педагоги активно занимаются репетиторством и образовательными курсами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В минэкономразвития области утверждают, что с момента вступления в эксперимент по самозанятости в регионе идет мощная динамика прироста жителей, перешедших на специальный налоговый режим. В основном они предоставляют услуги по перевозке пассажиров и грузов, репетиторству, а также в сфере индустрии красоты и строительства, в том числе, ремонта квартир.

На сегодняшний день самозанятым в региональном центре «Мой бизнес» предоставили порядка 800 информационно-консультационных и образовательных услуг. Порядка 10 граждан получили финансовую поддержку в виде микрозаймов на общую сумму около 2,7 млн рублей. Максимальный размер такой поддержки — 500 тысяч рублей. Ставка по микрозайму варьируется от 3,75% до 9%. Максимальный срок займа — 2 года.

На предоставленные средства предприниматель может закупить сырье и материалы, арендовать недвижимость, запустить рекламную кампанию, приобрести оборудование. В качестве имущественной поддержки самозанятые могут снять в аренду на льготных условиях готовые рабочие места в коворкинге «Мой бизнес». За год такой поддержкой воспользовалось уже 44 южноуральца.

Областные власти выдают самозанятым микрозаймы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также в регионе действует бесплатная программа — фабрика самозанятых «Мое дело». Она предоставляет возможность всем желающим зарегистрироваться в качестве самозанятого и освоить одну из 20 профессий. Это широкий выбор специальностей — фотографы, дизайнеры, кондитеры и т. д. Обучение по программе прошло уже 816 человек.

Как отметили URA.RU специалисты региональной налоговой службы, налог для самозанятых позволяет «выйти из тени» на комфортных условиях. Новый режим предусматривает две налоговые ставки: 4% от суммы дохода — при оказании услуг физическим лицам и 6% — при сотрудничестве с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.