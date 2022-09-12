Свердловчанка винит полицию в том, что отчим зарубил ее мать

Жуткие подробности зверской расправы, план которой долгое время вынашивал отвергнутый муж

13 сентября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

По словам девушки, полиция не предпринимала активных попыток предотвратить нападение на мать Фото: соцсети Семья из Ивделя, где накануне была убита женщина, сообщала полиции об угрозах в свой адрес, но якобы не получила помощи. Об этом URA.RU рассказала 16-летняя дочь погибшей, на глазах которой отчим зарубил мать топором. Мы публикуем весь рассказ юной девушки, которая стала свидетельницей и участницей жутких событий, которые долгое время разворачивались в маленьком городке на севере Свердловской области. Убийство «Это была пятница, 9 сентября. Было 8.03. Мы с мамой стояли в прихожей. Она уже оделась и сказала: «котенок, я люблю тебя», и пошла. Я стояла около зеркала и тоже готовилась выходить. Я сказала: «Хорошо, мамочка, я до школы дойду и тебе наберу», — начала свой рассказ Карина (имя героини изменено — прим.ред.) С помощью топора мужчина пытался расправиться со всей бывшей семьей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Девушка жила с мамой и бабушкой. Пожилая женщина подошла к окну, чтобы перекрестить уходящую дочь и вдруг закричала: «Ее убивают!» Карина схватила баллончик и выбежала на улицу, падая и раня руки в кровь. «Он убил ее на моих глазах. Бывший муж. Он мне никто. Везде пишут, что он мой отец. Но это не так, это неправда. Он ее убил. Он целился и в меня, но я успела убежать», — продолжает школьница. По ее словам, мужчина кинул топор и в бабушку, которая выскочила из дома, но попал обухом ей в живот. После этого отчим устроил во дворе пожар. На крики выбежал сосед и погнал нападавшего к реке. «Он прыгнул в воду. Его искали и нашли спустя два дня. Он утонул», — говорит Карина. За все время разговора она ни разу не назовет отчима по имени, только «он». Угрозы Девушка рассказывает, что все семь лет, что они жили под общей крышей, отчим терроризировал семью. «Он больной человек, мы жили в страхе. Он ходил по дому постоянно с топором. Он с ним ел и спал. Он говорил: «Одно слово, одно движение, и я зарублю вас всех». Мы боялись. В ноябре мама осмелилась его выгнать, а в январе их развели. Мама говорила: «Забирай, что хочешь, я тебе все отдам, только не трогай нас», — вспоминает Карина. Школьница рассказала об эпизоде, который произошел в декабре прошлого года. Тогда отчим написал ее маме: «Поверь мне, я тебя зарублю, я тебя убью». «Вскоре он пришел за вещами, схватил топор и кинул. Топор воткнулся в дверь около маминой головы. То есть предпосылки были давно», — уверена девочка. Логово Мужчина выслеживал бывшую жену и фотографировал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU По ее словам, в сарае напротив дома отчим устроил логово, откуда следил за бывшей женой. «Мы ходили туда, смотрели: замок был сломан, видимо, уже давно. У него была там лежанка, канистра с бензином, нож и топор», — продолжает свой страшный рассказ девушка. Знакомые рассказывали семье, что отвергнутый муж устроил настоящую охоту за бывшей женой. «Нашему очень близкому другу семьи передавали, что он следит за мамочкой. Фотографирует ее: как выходит из дома, как едет на работу. И мы обращались в полицию, но они говорили, что «мы ничего поделать не можем», — говорит Карина. В канун расправы Убийство случилось в пятницу, 9 сентября. За день до этого, в ночь с 7 на 8 число, Карина слышала, как кто-то бродит под окнами (семья живет на первом этаже — прим. ред.). 8 сентября неизвестный барабанил по подоконнику и стучал в окно. «Мы испугались и вызвали полицию, потому что в этот вечер были угрозы. Он писал с аккаунта своего отца: „Все решено“. Мы написали заявление, и в этот день полиция поехала к нему. Его дома не оказалось, но они нас не предупредили, а в пятницу уже случилось то, что случилось», — с горечью рассказывает девушка. Школьница винит полицию в бездействии. По ее словам, накануне расправы ее мать сказала сотрудникам: «Когда-нибудь вас вызовут на мой труп». В полиции же якобы ответили, что «ничего поделать не могут». Болезнь Накануне убийства подозреваемый выпил по поводу дня рождения Фото: Алена Полозова © URA.RU За комментарием URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он ответил, что точные и подробные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас устанавливаются. «По предварительным данным в марте текущего года супруги, о которых идет речь, официально развелись, хотя глава семьи этого не хотел. На этой почве у него появились суицидальные мысли, о чем он говорил родителям, с которыми жил. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал программистом на местном предприятии. В последнее время он был вынужден посетить психиатра из-за развода», — рассказал полковник. Он добавил, что врачи назначили мужчине соответствующее лечение, несовместимое с употреблением алкоголя. «Накануне трагедии, 8 сентября, он отметил собственный день рождения, не удержался, и стал злоупотреблять спиртным. Возможно, антидепрессанты плюс горячительное и послужило причиной вспышки неадекватного поведения с печальными последствиями», — отметил Горелых. Проверка «По факту якобы неадекватного реагирования местного ОВД на сообщения граждан назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет установлено, соответствует ли эта информация действительности. Если сведения окажутся правдивыми, каждой сестре достанется по серьгам, как в том известном выражении», — продолжил Горелых. По его словам, ход служебной проверки взят на контроль руководством регионального полицейского главка. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ивделя убил свою бывшую супругу топором. Позже его тело нашли в реке. Дочь убитой свердловчанки заявила, что отчим долгие годы терроризировал семью. Горожане отмечали, что мужчина платил за бывшую жену кредиты и купил ей машину в надежде на примирение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья из Ивделя, где накануне была убита женщина, сообщала полиции об угрозах в свой адрес, но якобы не получила помощи. Об этом URA.RU рассказала 16-летняя дочь погибшей, на глазах которой отчим зарубил мать топором. Мы публикуем весь рассказ юной девушки, которая стала свидетельницей и участницей жутких событий, которые долгое время разворачивались в маленьком городке на севере Свердловской области. Убийство «Это была пятница, 9 сентября. Было 8.03. Мы с мамой стояли в прихожей. Она уже оделась и сказала: «котенок, я люблю тебя», и пошла. Я стояла около зеркала и тоже готовилась выходить. Я сказала: «Хорошо, мамочка, я до школы дойду и тебе наберу», — начала свой рассказ Карина (имя героини изменено — прим.ред.) Девушка жила с мамой и бабушкой. Пожилая женщина подошла к окну, чтобы перекрестить уходящую дочь и вдруг закричала: «Ее убивают!» Карина схватила баллончик и выбежала на улицу, падая и раня руки в кровь. «Он убил ее на моих глазах. Бывший муж. Он мне никто. Везде пишут, что он мой отец. Но это не так, это неправда. Он ее убил. Он целился и в меня, но я успела убежать», — продолжает школьница. По ее словам, мужчина кинул топор и в бабушку, которая выскочила из дома, но попал обухом ей в живот. После этого отчим устроил во дворе пожар. На крики выбежал сосед и погнал нападавшего к реке. «Он прыгнул в воду. Его искали и нашли спустя два дня. Он утонул», — говорит Карина. За все время разговора она ни разу не назовет отчима по имени, только «он». Угрозы Девушка рассказывает, что все семь лет, что они жили под общей крышей, отчим терроризировал семью. «Он больной человек, мы жили в страхе. Он ходил по дому постоянно с топором. Он с ним ел и спал. Он говорил: «Одно слово, одно движение, и я зарублю вас всех». Мы боялись. В ноябре мама осмелилась его выгнать, а в январе их развели. Мама говорила: «Забирай, что хочешь, я тебе все отдам, только не трогай нас», — вспоминает Карина. Школьница рассказала об эпизоде, который произошел в декабре прошлого года. Тогда отчим написал ее маме: «Поверь мне, я тебя зарублю, я тебя убью». «Вскоре он пришел за вещами, схватил топор и кинул. Топор воткнулся в дверь около маминой головы. То есть предпосылки были давно», — уверена девочка. Логово По ее словам, в сарае напротив дома отчим устроил логово, откуда следил за бывшей женой. «Мы ходили туда, смотрели: замок был сломан, видимо, уже давно. У него была там лежанка, канистра с бензином, нож и топор», — продолжает свой страшный рассказ девушка. Знакомые рассказывали семье, что отвергнутый муж устроил настоящую охоту за бывшей женой. «Нашему очень близкому другу семьи передавали, что он следит за мамочкой. Фотографирует ее: как выходит из дома, как едет на работу. И мы обращались в полицию, но они говорили, что «мы ничего поделать не можем», — говорит Карина. В канун расправы Убийство случилось в пятницу, 9 сентября. За день до этого, в ночь с 7 на 8 число, Карина слышала, как кто-то бродит под окнами (семья живет на первом этаже — прим. ред.). 8 сентября неизвестный барабанил по подоконнику и стучал в окно. «Мы испугались и вызвали полицию, потому что в этот вечер были угрозы. Он писал с аккаунта своего отца: „Все решено“. Мы написали заявление, и в этот день полиция поехала к нему. Его дома не оказалось, но они нас не предупредили, а в пятницу уже случилось то, что случилось», — с горечью рассказывает девушка. Школьница винит полицию в бездействии. По ее словам, накануне расправы ее мать сказала сотрудникам: «Когда-нибудь вас вызовут на мой труп». В полиции же якобы ответили, что «ничего поделать не могут». Болезнь За комментарием URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он ответил, что точные и подробные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас устанавливаются. «По предварительным данным в марте текущего года супруги, о которых идет речь, официально развелись, хотя глава семьи этого не хотел. На этой почве у него появились суицидальные мысли, о чем он говорил родителям, с которыми жил. Мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал программистом на местном предприятии. В последнее время он был вынужден посетить психиатра из-за развода», — рассказал полковник. Он добавил, что врачи назначили мужчине соответствующее лечение, несовместимое с употреблением алкоголя. «Накануне трагедии, 8 сентября, он отметил собственный день рождения, не удержался, и стал злоупотреблять спиртным. Возможно, антидепрессанты плюс горячительное и послужило причиной вспышки неадекватного поведения с печальными последствиями», — отметил Горелых. Проверка «По факту якобы неадекватного реагирования местного ОВД на сообщения граждан назначено проведение служебной проверки, в рамках которой будет установлено, соответствует ли эта информация действительности. Если сведения окажутся правдивыми, каждой сестре достанется по серьгам, как в том известном выражении», — продолжил Горелых. По его словам, ход служебной проверки взят на контроль руководством регионального полицейского главка. Ранее URA.RU сообщало, что житель Ивделя убил свою бывшую супругу топором. Позже его тело нашли в реке. Дочь убитой свердловчанки заявила, что отчим долгие годы терроризировал семью. Горожане отмечали, что мужчина платил за бывшую жену кредиты и купил ей машину в надежде на примирение.