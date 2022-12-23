Участники спецоперации получат новые привилегии

Поддержка властей ускорит их адаптацию к мирной жизни

23 декабря 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Российские власти представили новые меры поддержки россиян, участвующих в спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России формируют условия жизни для новой социальной категории россиян — военнослужащих и добровольцев, причастных к спецоперации. На заседании правительства РФ 23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о корректировке порядка выплат Героям РФ и кавалерам различных орденов. Эксперты объяснили URA.RU, что поддержка государства ускорит их адаптацию к мирной жизни. Объявляя повестку заседания, Мишустин акцентировал внимание на законопроектах, которые закрепляют порядок ежемесячных выплат Героям РФ, Героям труда, кавалерам различных орденов. «После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки. Не потребуется и представлять подтверждающие документы. Это будет делаться через единую систему электронного взаимодействия. Уведомление о выплатах будет направляться в течение трех рабочих дней», — уточнил глава правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил новый порядок выплат Героям РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне, имеющие звания Героев, смогут выбирать в качестве помощи от государства деньги или натуральные льготы, рассказал Мишустин. «Обратиться за назначением или заменой этих мер помощи можно любым удобным способом: по телефону, по электронной почте или через портал госуслуг. Нововведения — важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения госуслуг и мер соцподдержки», — сообщил премьер. Законом будет установлен порядок назначения выплаты без заявления тем, кому звание присвоено с 1 января 2023 года. Будет упрощена процедура назначения пособия тем, кому звание присвоено до 1 января 2023 года, добавили в пресс-службе правительства РФ. Правительство РФ уделяет особое внимание военнослужащим, добровольцам и членам их семей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Участники спецоперации и их семьи постоянно находятся в поле зрения Мишустина, подчеркивают эксперты. После объявления частичной мобилизации правительство разработало меры поддержки для призванных в армию резервистов и их семей — единовременные выплаты, сохранение рабочих мест, право на страховую пенсию, преференции для матерей с детьми. Кабинет министров одобрил отсрочки обязательных платежей, предъявления деклараций, ввел кредитные каникулы и изменение условий договоров для предпринимателей, отправившихся на спецоперацию. Свои меры поддержки семей мобилизованных приняты в регионах страны. Правительство видит запрос со стороны новой социальной группы и старается на него ответить, отмечает директор по политическому анализу Институт социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «У нас сформировалась особая группа — военнослужащие и добровольцы, члены их семей. Темы, которые касаются их, являются важными в общественно-политической повестке. К ней приковано внимание общества в целом. Во многом то, что происходит в этой повестке, влияет на оценку работы власти и соответствует одному из важных запросов со стороны населения», — уточнил политолог. Власти РФ начали работать над адаптацией военных к мирной жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские власти показывают социальную значимость россиян, причастных к специальной военной операции (СВО), чтобы исключить их недовольство, объясняет гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. По его словам, аналогичные вопросы сегодня синхронно рассматриваются в правительствах регионов. «СВО наложила на действия правительства новую систему правил. Власти упрощают взаимодействие с государством военнослужащих и добровольцев. Так они начинают создавать новую структуру повседневной жизни для участников спецоперации. Важно, чтобы эта часть населения максимально почувствовала поддержку государства», — полагает эксперт. Статья по теме Власти помогут россиянам адаптироваться к частичной мобилизации Власти обеспечивают социальную справедливость, вознаграждение и мотивацию россиянам, отличившимся во время спецоперации, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Правительство максимально упрощает порядок поддержки, связанной с жизненными интересами людей, социальной справедливостью. Если первичные нормы осуществления процедур не всегда срабатывают ясно, то власти устраняют нарекания», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России формируют условия жизни для новой социальной категории россиян — военнослужащих и добровольцев, причастных к спецоперации. На заседании правительства РФ 23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о корректировке порядка выплат Героям РФ и кавалерам различных орденов. Эксперты объяснили URA.RU, что поддержка государства ускорит их адаптацию к мирной жизни. Объявляя повестку заседания, Мишустин акцентировал внимание на законопроектах, которые закрепляют порядок ежемесячных выплат Героям РФ, Героям труда, кавалерам различных орденов. «После корректировки законодательства людям не нужно будет подавать заявления на получение такой поддержки. Не потребуется и представлять подтверждающие документы. Это будет делаться через единую систему электронного взаимодействия. Уведомление о выплатах будет направляться в течение трех рабочих дней», — уточнил глава правительства РФ. Россияне, имеющие звания Героев, смогут выбирать в качестве помощи от государства деньги или натуральные льготы, рассказал Мишустин. «Обратиться за назначением или заменой этих мер помощи можно любым удобным способом: по телефону, по электронной почте или через портал госуслуг. Нововведения — важная часть работы правительства по созданию удобной и понятной системы получения госуслуг и мер соцподдержки», — сообщил премьер. Законом будет установлен порядок назначения выплаты без заявления тем, кому звание присвоено с 1 января 2023 года. Будет упрощена процедура назначения пособия тем, кому звание присвоено до 1 января 2023 года, добавили в пресс-службе правительства РФ. Участники спецоперации и их семьи постоянно находятся в поле зрения Мишустина, подчеркивают эксперты. После объявления частичной мобилизации правительство разработало меры поддержки для призванных в армию резервистов и их семей — единовременные выплаты, сохранение рабочих мест, право на страховую пенсию, преференции для матерей с детьми. Кабинет министров одобрил отсрочки обязательных платежей, предъявления деклараций, ввел кредитные каникулы и изменение условий договоров для предпринимателей, отправившихся на спецоперацию. Свои меры поддержки семей мобилизованных приняты в регионах страны. Правительство видит запрос со стороны новой социальной группы и старается на него ответить, отмечает директор по политическому анализу Институт социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «У нас сформировалась особая группа — военнослужащие и добровольцы, члены их семей. Темы, которые касаются их, являются важными в общественно-политической повестке. К ней приковано внимание общества в целом. Во многом то, что происходит в этой повестке, влияет на оценку работы власти и соответствует одному из важных запросов со стороны населения», — уточнил политолог. Российские власти показывают социальную значимость россиян, причастных к специальной военной операции (СВО), чтобы исключить их недовольство, объясняет гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политолог Сергей Маркелов. По его словам, аналогичные вопросы сегодня синхронно рассматриваются в правительствах регионов. «СВО наложила на действия правительства новую систему правил. Власти упрощают взаимодействие с государством военнослужащих и добровольцев. Власти обеспечивают социальную справедливость, вознаграждение и мотивацию россиянам, отличившимся во время спецоперации, считает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Правительство максимально упрощает порядок поддержки, связанной с жизненными интересами людей, социальной справедливостью. Если первичные нормы осуществления процедур не всегда срабатывают ясно, то власти устраняют нарекания», — добавил собеседник.