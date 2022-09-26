Власти помогут россиянам адаптироваться к частичной мобилизации

Мишустин озвучил дополнительные социальные гарантии

26 сентября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Власти пообещали сохранить рабочие места за мобилизованными россиянами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Российские власти внесут изменения в трудовое законодательство из-за частичной мобилизации. На оперативном совещании с вице-премьерами 26 сентября глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах защиты мобилизованных и их семей — сохранение рабочих мест, право на страховую пенсию и преференции матерям с детьми. Эксперты объяснили URA.RU, что меры дадут чувство социальной защищенности мобилизованным россиянам и их семьям. На совещании Мишустин акцентировал внимание на дополнительных социальных гарантиях мобилизованным жителям и их семьям. Подписано постановление правительства РФ о том, что трудовые договоры будут приостановлены. «Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы. Готовим и другие меры для поддержки наших ребят», — заявил премьер-министр РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что работодатели должны приостановить трудовые договоры с мобилизованными россиянами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин передал слово своему заместителю Татьяне Голиковой, которая разъяснила принятые меры поддержки и проанонсировала те, которые находятся в разработке. «Это постановление распространяется на работников и госслужащих с 21 сентября. При предъявлении повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении с ним трудового договора. Все выплаты работникам должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника на это место может быть принят по срочному трудовому договору другой работник», — рассказала Голикова. Правительство вместе с депутатами Госдумы подготовило поправки в Трудовой кодекс, в законы о государственной и гражданской службе РФ, о страховых пенсиях, о социальном и пенсионном страховании. «Будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет. Их запрещено привлекать без согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам. У них будет преимущественное право сохранения места при сокращении штата», — добавила вице-премьер. Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала новые меры поддержки семьям призывников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросы подготовки этих документов Голикова будет держать на личном контроле по поручению Мишустина. «Важно отвечать на вопросы людей, связанные с частичной мобилизацией. В этот период необходимо максимально информировать россиян по всем волнующим их темам», — сказал в заключении глава правительства РФ. Меры поддержки, принимаемые правительством, дадут мобилизованным россиянам и их семьям чувство социальной защищенности, считает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Люди, которые сегодня уходят с рабочих мест — это экономически активное населения, квалифицированные специалисты. Государство этими мерами пытается успокоить их, обещая, что при возращении они будут иметь рабочие места, а на время службы их семьи будут иметь льготы. Но россияне ждут новые и дополнительные меры поддержки. К тому же льготы могут привлечь значительно больше добровольцев», — комментирует эксперт. Власти РФ, принимая новые меры поддержки населения, пытаются учесть социальные последствия частичной мобилизации, считают эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Без социальных гарантий семьи мобилизованных могут попасть в сложную жизненную ситуацию, чтобы этого не произошло российские власти пытаются учесть все нюансы путем изменения законодательства, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Мобилизация затрагивает трудовые и социальные права людей. Она кардинально меняет жизнь семей. Некоторые могут оказаться в сложной ситуации. Государство осознает это. Если на первых этапах обсуждалась только предоставление мобилизованным преференций, которые давали добровольцем — бесплатное поступление в вузы их детям, то сейчас речь идет о более фундаментальных вопросах, которые должны быть учтены. В частности, ранее не рассматривалось, что после мобилизации могут возникнуть проблемы с возвращением на прежнее рабочее место. Не было решений в отношении матерей, которые останутся с несовершеннолетними детьми в одиночестве. Сейчас правительство начало тщательно прорабатывать эти темы», — пояснил профессор. Статья по теме Путин предупредил ядерную катастрофу Нормативно-правовая база для мобилизации не была подготовлена, сейчас ее оперативно принимают, добавляет социальный психолог Алексей Рощин. «Процесс мобилизации не прописан в нашей стране, последний раз она объявлялась в 1941 году в СССР. Обстановка осложняется тем, что у нас есть разные формы собственности. Многие россияне работают в частных компаниях. Заранее трудовые вопросы не были урегулированы, поэтому нормативно-правовая база прописывается сейчас. В целом поправки принимают, чтобы успокоить население. Правительство пытается предоставить максимальные гарантии и бонусы, показать, что мобилизованных и их семьи не бросят», — резюмировал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти внесут изменения в трудовое законодательство из-за частичной мобилизации. На оперативном совещании с вице-премьерами 26 сентября глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о дополнительных мерах защиты мобилизованных и их семей — сохранение рабочих мест, право на страховую пенсию и преференции матерям с детьми. Эксперты объяснили URA.RU, что меры дадут чувство социальной защищенности мобилизованным россиянам и их семьям. На совещании Мишустин акцентировал внимание на дополнительных социальных гарантиях мобилизованным жителям и их семьям. Подписано постановление правительства РФ о том, что трудовые договоры будут приостановлены. «Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы. Готовим и другие меры для поддержки наших ребят», — заявил премьер-министр РФ. Мишустин передал слово своему заместителю Татьяне Голиковой, которая разъяснила принятые меры поддержки и проанонсировала те, которые находятся в разработке. «Это постановление распространяется на работников и госслужащих с 21 сентября. При предъявлении повестки о призыве по мобилизации работодатель издает приказ о приостановлении с ним трудового договора. Все выплаты работникам должны быть произведены. На время исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника на это место может быть принят по срочному трудовому договору другой работник», — рассказала Голикова. Правительство вместе с депутатами Госдумы подготовило поправки в Трудовой кодекс, в законы о государственной и гражданской службе РФ, о страховых пенсиях, о социальном и пенсионном страховании. «Будут установлены гарантии членам семей таких работников при наличии детей в возрасте до 14 лет. Их запрещено привлекать без согласия к сверхурочным, ночным работам, работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни, к командировкам. У них будет преимущественное право сохранения места при сокращении штата», — добавила вице-премьер. Вопросы подготовки этих документов Голикова будет держать на личном контроле по поручению Мишустина. «Важно отвечать на вопросы людей, связанные с частичной мобилизацией. В этот период необходимо максимально информировать россиян по всем волнующим их темам», — сказал в заключении глава правительства РФ. Меры поддержки, принимаемые правительством, дадут мобилизованным россиянам и их семьям чувство социальной защищенности, считает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Люди, которые сегодня уходят с рабочих мест — это экономически активное населения, квалифицированные специалисты. Государство этими мерами пытается успокоить их, обещая, что при возращении они будут иметь рабочие места, а на время службы их семьи будут иметь льготы. Но россияне ждут новые и дополнительные меры поддержки. К тому же льготы могут привлечь значительно больше добровольцев», — комментирует эксперт. Без социальных гарантий семьи мобилизованных могут попасть в сложную жизненную ситуацию, чтобы этого не произошло российские власти пытаются учесть все нюансы путем изменения законодательства, отмечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Мобилизация затрагивает трудовые и социальные права людей. Она кардинально меняет жизнь семей. Некоторые могут оказаться в сложной ситуации. Государство осознает это. Если на первых этапах обсуждалась только предоставление мобилизованным преференций, которые давали добровольцем — бесплатное поступление в вузы их детям, то сейчас речь идет о более фундаментальных вопросах, которые должны быть учтены. В частности, ранее не рассматривалось, что после мобилизации могут возникнуть проблемы с возвращением на прежнее рабочее место. Не было решений в отношении матерей, которые останутся с несовершеннолетними детьми в одиночестве. Сейчас правительство начало тщательно прорабатывать эти темы», — пояснил профессор. Нормативно-правовая база для мобилизации не была подготовлена, сейчас ее оперативно принимают, добавляет социальный психолог Алексей Рощин. «Процесс мобилизации не прописан в нашей стране, последний раз она объявлялась в 1941 году в СССР. Обстановка осложняется тем, что у нас есть разные формы собственности. Многие россияне работают в частных компаниях. Заранее трудовые вопросы не были урегулированы, поэтому нормативно-правовая база прописывается сейчас. В целом поправки принимают, чтобы успокоить население. Правительство пытается предоставить максимальные гарантии и бонусы, показать, что мобилизованных и их семьи не бросят», — резюмировал собеседник.