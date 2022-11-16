Мишустин послал сигнал бизнесу по мобилизованным

Премьер раскрыл, за что работодателям придется жестко ответить

16 ноября 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил жестко реагировать на увольнения мобилизованных Фото: Денис Моргунов © URA.RU статья из сюжета Мобилизация в России Работодателям придется жестко ответить за увольнение сотрудников, которые были призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым 16 ноября дал четко это понять, что нарушителями займутся надзорные органы, пояснили URA.RU опрошенные эксперты. Тем самым, по мнению аналитиков, российские власти гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест. Мишустин назвал рынок труда важным элементом экономики страны. «В период санкционного давления велась подготовка и переподготовка специалистов. Но самое главное, нам удалось избежать массовой безработицы. Занятость демонстрирует рекордные показатели», — констатировал премьер. На горячую линию поступило 60 обращений от мобилизованных о нарушениях со стороны работодателей, рассказал Михаилу Мишустину глава Роструда Михаил Иванков Фото: официальный сайт Правительства России Особое внимание Мишустин заострил на вопросе сохранения рабочих мест за теми, кто был призван по мобилизации для участия в военной спецоперации. «Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, чтобы работники знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями», — подчеркнул премьер. По словам главы ведомства Иванкова, на горячую линию для мобилизованных поступило более трех тысяч звонков. В основном обращаются за консультацией работодатели. Но поступило и свыше 60 жалоб о нарушениях. «Жестко реагируйте. Надо обеспечить их права [обратившихся мобилизованных] по всем решениям», — поручил Мишустин. Люди, рискующие своей жизнью, должны иметь социальные гарантии от государства, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После объявления частичной мобилизации правительство разработало меры поддержки для призванных в армию резервистов и их семей — единовременные выплаты, сохранение рабочих мест, право на страховую пенсию, преференции для матерей с детьми. Кабинет министров одобрил отсрочки обязательных платежей, предъявления деклараций, ввел кредитные каникулы и изменение условий договоров для предпринимателей, отправившихся на спецоперацию. Свои меры поддержки семей мобилизованных приняты и в регионах страны. Требованием жестко реагировать на случаи увольнения мобилизованных Мишустин дал сигнал работодателям, что с нарушителями шутить не будут — ими займутся надзорные и правоохранительные органы, считает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Вячеслав Бобков. «Люди рискуют своей жизнью, и они должны иметь серьезные социальные гарантии. Ожидается спад в экономике. Он может повлечь за собой сокращение занятости. Официальный уровень безработицы невысокий, но внутри есть так называемая неустойчивая занятость — сокращение рабочего дня, вынужденные отпуска и другие варианты изменения условий труда. Мишустин предупредил работодателей, что нарушения будут жестко пресекаться. Ими будут заниматься надзорные и правоохранительные органы, потому что более приоритетной категории, чем мобилизованные, нет», — рассказал эксперт. Мобилизованные должны быть уверены, что им обеспечен надежный тыл, отмечают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU С организациями легче работать в плане сохранения рабочих мест, чем с индивидуальными предпринимателями, продолжает эксперт. «Наемный работник сталкивается с интересами работодателя, который не может взять на его место другого сотрудника. Малый и средний бизнес не всегда готов сохранять рабочие места, так как расходы, особенно на высокооплачиваемого специалиста, высоки. Поэтому предприниматели ищут, как увильнуть», — добавил собеседник. Системная комплексная поддержка мобилизованных необходима, чтобы обеспечить им надежный тыл, объясняет поручение Мишустина первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Власть акцентирует внимание на защите прав мобилизованных — это ряд инициатив, которые касаются кредитной политики, поддержки семей и сохранения рабочих мест. Отправляясь выполнять свой конституционный долг, человек должен быть уверен, что он сохранит работу», — поясняет депутат. Статья по теме Власти помогут россиянам адаптироваться к частичной мобилизации По словам вице-президента Конфедерации труда России Олега Шеина, не все обращения связаны с прямыми нарушениями со стороны работодателей, некоторые — с проблемами в исполнении. Шеин привел в пример ситуацию на одном из заводов Астраханской области: военкомат не успел сообщить на предприятие о мобилизации сотрудника, и работника уволили за прогулы. В целом власти успокаивают призванных в армию и их семьи, которые думают о будущем, убежден Шеин. «Рано или поздно произойдет демобилизация, и у людей возникнет вопрос, что дальше делать. Поэтому федеральные власти озабочены сохранением рабочих мест за мобилизованными», — уточнил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работодателям придется жестко ответить за увольнение сотрудников, которые были призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым 16 ноября дал четко это понять, что нарушителями займутся надзорные органы, пояснили URA.RU опрошенные эксперты. Тем самым, по мнению аналитиков, российские власти гарантировали мобилизованным сохранение за ними рабочих мест. Мишустин назвал рынок труда важным элементом экономики страны. «В период санкционного давления велась подготовка и переподготовка специалистов. Но самое главное, нам удалось избежать массовой безработицы. Занятость демонстрирует рекордные показатели», — констатировал премьер. Особое внимание Мишустин заострил на вопросе сохранения рабочих мест за теми, кто был призван по мобилизации для участия в военной спецоперации. «Нужно обеспечить особый контроль за исполнением этого решения, чтобы люди могли получить любую необходимую информацию, чтобы работники знали и понимали, куда им обратиться за разъяснениями», — подчеркнул премьер. По словам главы ведомства Иванкова, на горячую линию для мобилизованных поступило более трех тысяч звонков. В основном обращаются за консультацией работодатели. Но поступило и свыше 60 жалоб о нарушениях. «Жестко реагируйте. Надо обеспечить их права [обратившихся мобилизованных] по всем решениям», — поручил Мишустин. После объявления частичной мобилизации правительство разработало меры поддержки для призванных в армию резервистов и их семей — единовременные выплаты, сохранение рабочих мест, право на страховую пенсию, преференции для матерей с детьми. Кабинет министров одобрил отсрочки обязательных платежей, предъявления деклараций, ввел кредитные каникулы и изменение условий договоров для предпринимателей, отправившихся на спецоперацию. Свои меры поддержки семей мобилизованных приняты и в регионах страны. Требованием жестко реагировать на случаи увольнения мобилизованных Мишустин дал сигнал работодателям, что с нарушителями шутить не будут — ими займутся надзорные и правоохранительные органы, считает директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова, ведущий научный сотрудник института экономики РАН Вячеслав Бобков. «Люди рискуют своей жизнью, и они должны иметь серьезные социальные гарантии. Ожидается спад в экономике. Он может повлечь за собой сокращение занятости. Официальный уровень безработицы невысокий, но внутри есть так называемая неустойчивая занятость — сокращение рабочего дня, вынужденные отпуска и другие варианты изменения условий труда. С организациями легче работать в плане сохранения рабочих мест, чем с индивидуальными предпринимателями, продолжает эксперт. «Наемный работник сталкивается с интересами работодателя, который не может взять на его место другого сотрудника. Малый и средний бизнес не всегда готов сохранять рабочие места, так как расходы, особенно на высокооплачиваемого специалиста, высоки. Поэтому предприниматели ищут, как увильнуть», — добавил собеседник. Системная комплексная поддержка мобилизованных необходима, чтобы обеспечить им надежный тыл, объясняет поручение Мишустина первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. «Власть акцентирует внимание на защите прав мобилизованных — это ряд инициатив, которые касаются кредитной политики, поддержки семей и сохранения рабочих мест. Отправляясь выполнять свой конституционный долг, человек должен быть уверен, что он сохранит работу», — поясняет депутат. По словам вице-президента Конфедерации труда России Олега Шеина, не все обращения связаны с прямыми нарушениями со стороны работодателей, некоторые — с проблемами в исполнении. Шеин привел в пример ситуацию на одном из заводов Астраханской области: военкомат не успел сообщить на предприятие о мобилизации сотрудника, и работника уволили за прогулы. В целом власти успокаивают призванных в армию и их семьи, которые думают о будущем, убежден Шеин. «Рано или поздно произойдет демобилизация, и у людей возникнет вопрос, что дальше делать. Поэтому федеральные власти озабочены сохранением рабочих мест за мобилизованными», — уточнил эксперт.