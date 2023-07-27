Свердловские слухи: Екатеринбургу готовятся испортить юбилей

О двойнике Орлова, драке силовиков и хайпе на смерти военкора. Выпуск 1033

28 июля 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Вокруг темы 300-летия курсируют тревожные слухи Фото: Размик Закарян © URA.RU Пока мэр Екатеринбурга Орлов проводит кампанию по привлечению на юбилей города статусных москвичей, работающий на антимэрскую коалицию политтехнолог Хазеев напротив — готовится омрачить грядущий праздник митингами и акциями протеста. К защите скандально известных объектов «Баден Бадена» подключился бывший вице-мэр Бирюлин, а «Четырехсотые» лишились своего фронтмена. Как увековечат имя погибшего военкора в Екатеринбурге, и из-за чего поссорились силовики — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашев снова ждет Собянина… Сергей Собянин уже был в Екатеринбурге — в июле Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Евгений Куйвашев пригласил своего старшего товарища — мэра Москвы Сергея Собянина — в Екатеринбург на 300-летие. Говорят, по просьбе мэра Алексея Орлова. Он тоже входит в большой «собянинский» клан. Впрочем, в визит почти никто не верит: ведь Собянин в июле уже приезжал — на «Иннопром». А итоги предыдущего визита обсуждают до сих пор Говорят, в ходе той поездки у Собянина были встречи не только в VIP-лаунже МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», но и где-то в центре Екатеринбурга. Судя по тому, как скрывается повестка тех бесед, наблюдатели делают вывод, что звучало что-то судьбоносное для города и региона. У фаворита Куйвашева новое испытание Во вторник, 1 августа, Куйвашев будет отчитываться перед заксобранием. И впервые материалы для этой встречи готовит бывший помощник губернатора, а ныне замруководителя аппарата правительства Иван Детченя. «Для него это первый большой вызов. В случае проблем, особенно с ответами на вопросы депутатов-оппозиционеров, перспективы возглавить правительственный аппарат могут растаять», — анонсируют в кулуарах резиденции. Истеблишмент оставили без губернаторского турнира По слухам, аппарат правительства допустил серьезную ошибку. В субботу, 29 июля, в конноспортивном комплексе «Дубрава» пройдет кубок главы региона. Как оказалось, вице-спикеры заксо, а также многие влиятельные депутаты и чиновники остались без пригласительных. «Такой просчет может серьезно повлиять на взаимоотношения внутри региональной элиты, подобные „политические пощечины“ прощают очень тяжело», — удивляются опытные аппаратчики. Карапетян требует встречи с Шелякиным… Что именно разозлило Армена Карапетяна, пока неясно Фото: Московец Илья © URA.RU На одном из последних оперативных совещаний в заксо вице-спикер Арем Карапетян потребовал вызвать на ближайшее заседание директора территориального фонда медстрахования Валентина Шелякина. «Часть депутатов явно настроена создать чиновнику проблемы», — поговаривают слухмейкеры. Правда, замечают они, у Шелякина есть серьезная поддержка в лице вице-губернатора Олега Чемезова. …, а сам Шелякин жестит с главврачами Шелякин и сам может быть виновником появившихся проблем. Он, говорят, слишком жестко начал вести себя с руководителями крупнейших медучреждений региона. И некоторые считают, что Шелякин недооценивает корпоративизм «медицинского сообщества» и их связи. «Они вполне могут задействовать и самых влиятельных лоббистов», — предвкушают кулуарные разборки наблюдатели. Минспорта начало проверку после скандала с Исинбаевой После того, как стало известно, что прославленная российская спортсменка Елена Исинбаева перебралась за рубеж, свердловское минспорта и спортивные федерации устроили проверку. Под нее попали спортсмены и организации, в которых вкладываются серьезные средства. Человек Пумпянского проваливает план смены мэра Исполнительному директору «клуба миллиардеров» (Свердловского союза промышленников и предпринимателей, СОСПП) Александру Породнову, оказывается, поручено курировать не только кампанию одного из кандидатов в гордуму Екатеринбурга, но и смену главы Первоуральска. В отставке Игоря Кабеца заинтересован президент СОСПП, миллиардер Дмитрий Пумпянский. Но Породнов пока якобы не справляется. Конкурсная комиссия, которая будет решать, останется действующий мэр или кто его заменит, формируется таким образом, что в нее войдут два человека от ТМК и два — от «Киберстали» (поддерживает Кабеца). В этом раскладе все решит голос вице-спикера думы Эдуарда Вольхина, и он, по слухам, склоняется к «Киберстали». Хазеев пишет пиар-план против 300-летия Екатеринбурга Времени у Рината Хазеева катастрофически мало Фото: Московец Илья © URA.RU Политтехнолог Ринат Хазеев, который на выборах в думу Екатеринбурга работает в интересах миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), готовится омрачить празднование юбилея города. Якобы доверенные пиарщики Хазеева по его указанию уже разрабатывают соответствующие акции и проекты. Причем бюджет, по слухам, не ограничен. Куйвашев согласовал политическую битву в четырех районах Екатеринбурга Истеблишмент обсуждает якобы существующий неофициальный «секретный» список округов на выборах в думу Екатеринбурга, где губернатор Куйвашев якобы согласовал борьбу против кандидатов, ранее поддержанных им на праймериз «Единой России», но невыгодных мэрии. Это якобы округ №8 (сын депутата Госдумы Андрей Альшевских), округ №20 (депутат Владимир Стругов из фракции Виталия Кочеткова) и округ №12 (депутат Виталий Чачин, фракция Кочеткова). Последнее — особенно неожиданно, ведь считается, что Куйвашев лично поддерживает Чачина и запретил снимать его с выборов на фоне уголовного скандала. Говорят, нет у губернатора и четкой позиции по тому, кто должен победить в округе №24. Там соперничают депутат Виктор Сомиков от КПРФ и «молодогвардеец» Данил Тупица. Орлову подбирали однофамильца По слухам, на выборах против спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина в его 18-м округе, должны были пойти не два спойлера (Андрей Володин и Денис Вихарев), а три. Говорят, изначально в штабе администрации обсуждалось, что третьим будет человек с фамилией мэра — Орлов. Однако в последний момент сама же мэрия задумку свернула, нарушив тем самым некие кулуарные договоренности. «Видимо, побоялись», — полагает знакомый чиновник. О суде фронтмена «Четырехсотых» доложили в Москву Эдуард Мансуров бросил вызов чиновникам, снявшим его с выборов Фото: Московец Илья © URA.RU Вопрос об участии экс-депутата думы Эдуарда Мансурова — публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — в выборах в гордуму Екатеринбурга по округу №17 «ушел на государственный уровень», рассказал источник. По его словам, основные вопросы у чиновников возникли к прокурору области Борису Крылову: его подчиненные поддержали в суде Мансурова, который требует отменить решение Орджоникидзевского избиркома об отказе в регистрации в качестве самовыдвиженца. Ивачев нарушил сразу два обещания вице-мэру… Вице-спикер заксо Александр Ивачев, перед выборами заключивший сделку с администрацией, нарушил не один пункт (выдвижение директора УК «Территория-Восток» Александра Дюмаева в округе №15), а как минимум два. Второй — выдвижение его жены Виктории в округе №22. Оказывается, он обещал (видимо, вице-мэру Сергею Плахотину), что сильного кандидата у коммунистов на этой территории не будет. Правда, разборок по этому поводу Ивачев, говорят, избежал. … причина — отстранение депутата от переговоров Говорят, одна из причин, почему соглашение оказалось таким непрочным, — смена переговорщика, которая элементарно могла спутать все установки. На начальном этапе с Ивачевым от администрации общался близкий к ней депутат Александр Колесников. «Но потом мэрия его убрала, опасаясь усиления и Колесникова, и Ивачева», — поделился инсайдер во власти. Бывший вице-мэр продвигает пляжи на Шарташе В бизнес-структуре работает брат Алексея Бирюлина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, в истории с резонансной стройкой бассейнов на берегу Шарташа появился след бывшего вице-мэра по строительству Алексея Бирюлина, а точнее, его семьи. Известно, что его брат работает в Baden Family Евгения Кононова и через влиятельного родственника каким-то образом лоббирует спорный проект. Силин помог депутату в войне с мэром Екатеринбурга В политтусовке гадают, кто именно помогал депутату гордумы Екатеринбурга Ире Овчинниковой, рассорившейся с мэром Алексеем Орловым, писать жалобу на имя президента РФ Владимира Путина. По одной версий, это был ее давний знакомый, председатель городской Общественной палаты Яков Силин. Говорят, он подключился потому, что и сам имеет претензии к администрации: многие до сих помнят, как из-за глупой ошибки районных чиновников ему не досталось звание почетного гражданина в этом году. Зам Орлова пыталась сорвать усиление топ-чиновника Вокруг кресла замначальника департамента образования мэрии развернулась целая интрига. Оно освободилось в июне — Михаил Ладейщиков, соратник Сибирцевой, возглавил областной УКС. Считалось, что во многом именно через него Сибирцева осуществляла реальное управление структурой. И хотела сохранить положение дел. Однако подыскать достойного преемника не удалось, и позицию занял друг главы департамента Константина Шевченко Алексей Телегин. Шевченко, таким образом, усилился. Свердловских полицейских пристыдили из-за музыки У сотрудников появились новые предпочтения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Статусные офицеры свердловского ГУ МВД во время посиделок в баре горячо поспорили о музыке и о популярных трендах. Во время этого одного из представителей «старой гвардии» пристыдили за то, что он запутался в патриотичных исполнителях и оказался, как выражаются, вне тренда. Говорят, это событие даже побудило офицера изучать стриминговые музыкальные сервисы вместо УК РФ. Следователи испугались массовых увольнений По слухам, в СУ СК по Свердловской области появились разговоры о массовых увольнениях, которые готовит руководство. Предполагается, что до конца лета будет проведена масштабная ревизия, по итогам которых главные аутсайдеры будут искать себе другое место работы. Говорят, некоторые сотрудники, не дожидаясь проверки, попытались договориться с руководством смежных ведомств о приеме на службу. Полицейские чуть не избили друг друга из-за ревности Ходят слухи, что в одном из заведений Екатеринбурга сотрудники городской полиции поссорились из-за разговоров о женщинах. Выяснилось, что сразу три стража правопорядка имели одинаковые планы на коллегу женского пола. Неудобные подробности этого вспыли неожиданно и едва не привели к массовой драке. Успокоить всех удалось одному из статусных лиц в свердловских силовых структурах. Якобы вести об инциденте дошли до начальства, но было принято решение не наказывать сотрудников. Между ректорами-друзьями пробежала черная кошка Ольгу Ковтун обвиняют в том, что она ведет кампанию против бывшего друга Фото: Анна Майорова © URA.RU Слухачи беснуются на тему испортившихся отношений между ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и главой медакадемии Ольгой Ковтун. «Кокшаров и Ковтун всегда были в дружеских отношениях, но все изменилось за последние два месяца. И вся якобы из-за того, что Ковтун втихаря ведет кампанию против Кокшарова, чтобы занять его место. Однако эта версия максимально неправдоподобная. Ковтун великолепно чувствует себя на посту ректора главного медвуза на Урале. Пока истинная причина конфликта неизвестна, но то, что между черная кошка пробежала — это точно», — делятся источники. Имя погибшего военкора Журавлева планируют увековечить Говорят, что на факультете журналистики УрФУ может появиться кафедра для будущих военкоров. «Если она появятся, то будет названа в честь Ростислава Журавлева, который погиб в зоне спецоперации. Пока это только идея. Поддержат ли эту идею, пока неясно», — отметил слухач. Свердловские главврачи завидуют коллеге Говорят, что карьера главы Клинического института мозга Андрея Белкина вызывает зависть у коллег. «Главврачи при упоминании Белкина прямо не могут сдержать словесный понос. Многие мечтают о том, чтобы его детище (КИМ) закрыли. Но тот факт, что Белкин продолжает успешно работать, раздражает завистников еще больше», — рассказывает собеседник агентства. Омбудсмен Мороков провалил задание Москвы Игорь Мороков, не смог реализовать вводные, полученные от Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Говорят, что изначально затею с прямой линией на ОТВ с Игорем Мороковым предложили московские коллеги. «Она делалась, чтобы обелить провальную работу Морокова. Но, к сожалению, обелить не получилось. Хотя столичные коллеги и дали вводные, но реализовать их он не смог. Однако пиар акция не кончается. Планируется еще одна пресс-конференция на базе первой тройки», — поделился слухач. Военкоматы Екатеринбурга готовятся к массовым проверкам Ходят слухи, что в уральской столице пройдут массовые рейды по военкоматам. «Следователи ЦВО будут искать коррупционеров среди военкомов. Причем проверки будут в стиле „тайного покупателя“. Чем закончатся эти проверки, остается только гадать», — отметил источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока мэр Екатеринбурга Орлов проводит кампанию по привлечению на юбилей города статусных москвичей, работающий на антимэрскую коалицию политтехнолог Хазеев напротив — готовится омрачить грядущий праздник митингами и акциями протеста. К защите скандально известных объектов «Баден Бадена» подключился бывший вице-мэр Бирюлин, а «Четырехсотые» лишились своего фронтмена. Как увековечат имя погибшего военкора в Екатеринбурге, и из-за чего поссорились силовики — в новом выпуске «Слухов». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Куйвашев снова ждет Собянина… Губернатор Евгений Куйвашев пригласил своего старшего товарища — мэра Москвы Сергея Собянина — в Екатеринбург на 300-летие. Говорят, по просьбе мэра Алексея Орлова. Он тоже входит в большой «собянинский» клан. Впрочем, в визит почти никто не верит: ведь Собянин в июле уже приезжал — на «Иннопром». А итоги предыдущего визита обсуждают до сих пор Говорят, в ходе той поездки у Собянина были встречи не только в VIP-лаунже МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», но и где-то в центре Екатеринбурга. Судя по тому, как скрывается повестка тех бесед, наблюдатели делают вывод, что звучало что-то судьбоносное для города и региона. У фаворита Куйвашева новое испытание Во вторник, 1 августа, Куйвашев будет отчитываться перед заксобранием. И впервые материалы для этой встречи готовит бывший помощник губернатора, а ныне замруководителя аппарата правительства Иван Детченя. «Для него это первый большой вызов. В случае проблем, особенно с ответами на вопросы депутатов-оппозиционеров, перспективы возглавить правительственный аппарат могут растаять», — анонсируют в кулуарах резиденции. Истеблишмент оставили без губернаторского турнира По слухам, аппарат правительства допустил серьезную ошибку. В субботу, 29 июля, в конноспортивном комплексе «Дубрава» пройдет кубок главы региона. Как оказалось, вице-спикеры заксо, а также многие влиятельные депутаты и чиновники остались без пригласительных. «Такой просчет может серьезно повлиять на взаимоотношения внутри региональной элиты, подобные „политические пощечины“ прощают очень тяжело», — удивляются опытные аппаратчики. Карапетян требует встречи с Шелякиным… На одном из последних оперативных совещаний в заксо вице-спикер Арем Карапетян потребовал вызвать на ближайшее заседание директора территориального фонда медстрахования Валентина Шелякина. «Часть депутатов явно настроена создать чиновнику проблемы», — поговаривают слухмейкеры. Правда, замечают они, у Шелякина есть серьезная поддержка в лице вице-губернатора Олега Чемезова. …, а сам Шелякин жестит с главврачами Шелякин и сам может быть виновником появившихся проблем. Он, говорят, слишком жестко начал вести себя с руководителями крупнейших медучреждений региона. И некоторые считают, что Шелякин недооценивает корпоративизм «медицинского сообщества» и их связи. «Они вполне могут задействовать и самых влиятельных лоббистов», — предвкушают кулуарные разборки наблюдатели. Минспорта начало проверку после скандала с Исинбаевой После того, как стало известно, что прославленная российская спортсменка Елена Исинбаева перебралась за рубеж, свердловское минспорта и спортивные федерации устроили проверку. Под нее попали спортсмены и организации, в которых вкладываются серьезные средства. Человек Пумпянского проваливает план смены мэра Исполнительному директору «клуба миллиардеров» (Свердловского союза промышленников и предпринимателей, СОСПП) Александру Породнову, оказывается, поручено курировать не только кампанию одного из кандидатов в гордуму Екатеринбурга, но и смену главы Первоуральска. В отставке Игоря Кабеца заинтересован президент СОСПП, миллиардер Дмитрий Пумпянский. Но Породнов пока якобы не справляется. Конкурсная комиссия, которая будет решать, останется действующий мэр или кто его заменит, формируется таким образом, что в нее войдут два человека от ТМК и два — от «Киберстали» (поддерживает Кабеца). В этом раскладе все решит голос вице-спикера думы Эдуарда Вольхина, и он, по слухам, склоняется к «Киберстали». Хазеев пишет пиар-план против 300-летия Екатеринбурга Политтехнолог Ринат Хазеев, который на выборах в думу Екатеринбурга работает в интересах миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), готовится омрачить празднование юбилея города. Якобы доверенные пиарщики Хазеева по его указанию уже разрабатывают соответствующие акции и проекты. Причем бюджет, по слухам, не ограничен. Куйвашев согласовал политическую битву в четырех районах Екатеринбурга Истеблишмент обсуждает якобы существующий неофициальный «секретный» список округов на выборах в думу Екатеринбурга, где губернатор Куйвашев якобы согласовал борьбу против кандидатов, ранее поддержанных им на праймериз «Единой России», но невыгодных мэрии. Это якобы округ №8 (сын депутата Госдумы Андрей Альшевских), округ №20 (депутат Владимир Стругов из фракции Виталия Кочеткова) и округ №12 (депутат Виталий Чачин, фракция Кочеткова). Последнее — особенно неожиданно, ведь считается, что Куйвашев лично поддерживает Чачина и запретил снимать его с выборов на фоне уголовного скандала. Говорят, нет у губернатора и четкой позиции по тому, кто должен победить в округе №24. Там соперничают депутат Виктор Сомиков от КПРФ и «молодогвардеец» Данил Тупица. Орлову подбирали однофамильца По слухам, на выборах против спикера думы Екатеринбурга Игоря Володина в его 18-м округе, должны были пойти не два спойлера (Андрей Володин и Денис Вихарев), а три. Говорят, изначально в штабе администрации обсуждалось, что третьим будет человек с фамилией мэра — Орлов. Однако в последний момент сама же мэрия задумку свернула, нарушив тем самым некие кулуарные договоренности. «Видимо, побоялись», — полагает знакомый чиновник. О суде фронтмена «Четырехсотых» доложили в Москву Вопрос об участии экс-депутата думы Эдуарда Мансурова — публичного представителя авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые» — в выборах в гордуму Екатеринбурга по округу №17 «ушел на государственный уровень», рассказал источник. По его словам, основные вопросы у чиновников возникли к прокурору области Борису Крылову: его подчиненные поддержали в суде Мансурова, который требует отменить решение Орджоникидзевского избиркома об отказе в регистрации в качестве самовыдвиженца. Ивачев нарушил сразу два обещания вице-мэру… Вице-спикер заксо Александр Ивачев, перед выборами заключивший сделку с администрацией, нарушил не один пункт (выдвижение директора УК «Территория-Восток» Александра Дюмаева в округе №15), а как минимум два. Второй — выдвижение его жены Виктории в округе №22. Оказывается, он обещал (видимо, вице-мэру Сергею Плахотину), что сильного кандидата у коммунистов на этой территории не будет. Правда, разборок по этому поводу Ивачев, говорят, избежал. … причина — отстранение депутата от переговоров Говорят, одна из причин, почему соглашение оказалось таким непрочным, — смена переговорщика, которая элементарно могла спутать все установки. На начальном этапе с Ивачевым от администрации общался близкий к ней депутат Александр Колесников. «Но потом мэрия его убрала, опасаясь усиления и Колесникова, и Ивачева», — поделился инсайдер во власти. Бывший вице-мэр продвигает пляжи на Шарташе Говорят, в истории с резонансной стройкой бассейнов на берегу Шарташа появился след бывшего вице-мэра по строительству Алексея Бирюлина, а точнее, его семьи. Известно, что его брат работает в Baden Family Евгения Кононова и через влиятельного родственника каким-то образом лоббирует спорный проект. Силин помог депутату в войне с мэром Екатеринбурга В политтусовке гадают, кто именно помогал депутату гордумы Екатеринбурга Ире Овчинниковой, рассорившейся с мэром Алексеем Орловым, писать жалобу на имя президента РФ Владимира Путина. По одной версий, это был ее давний знакомый, председатель городской Общественной палаты Яков Силин. Говорят, он подключился потому, что и сам имеет претензии к администрации: многие до сих помнят, как из-за глупой ошибки районных чиновников ему не досталось звание почетного гражданина в этом году. Зам Орлова пыталась сорвать усиление топ-чиновника Вокруг кресла замначальника департамента образования мэрии развернулась целая интрига. Оно освободилось в июне — Михаил Ладейщиков, соратник Сибирцевой, возглавил областной УКС. Считалось, что во многом именно через него Сибирцева осуществляла реальное управление структурой. И хотела сохранить положение дел. Однако подыскать достойного преемника не удалось, и позицию занял друг главы департамента Константина Шевченко Алексей Телегин. Шевченко, таким образом, усилился. Свердловских полицейских пристыдили из-за музыки Статусные офицеры свердловского ГУ МВД во время посиделок в баре горячо поспорили о музыке и о популярных трендах. Во время этого одного из представителей «старой гвардии» пристыдили за то, что он запутался в патриотичных исполнителях и оказался, как выражаются, вне тренда. Говорят, это событие даже побудило офицера изучать стриминговые музыкальные сервисы вместо УК РФ. Следователи испугались массовых увольнений По слухам, в СУ СК по Свердловской области появились разговоры о массовых увольнениях, которые готовит руководство. Предполагается, что до конца лета будет проведена масштабная ревизия, по итогам которых главные аутсайдеры будут искать себе другое место работы. Говорят, некоторые сотрудники, не дожидаясь проверки, попытались договориться с руководством смежных ведомств о приеме на службу. Полицейские чуть не избили друг друга из-за ревности Ходят слухи, что в одном из заведений Екатеринбурга сотрудники городской полиции поссорились из-за разговоров о женщинах. Выяснилось, что сразу три стража правопорядка имели одинаковые планы на коллегу женского пола. Неудобные подробности этого вспыли неожиданно и едва не привели к массовой драке. Успокоить всех удалось одному из статусных лиц в свердловских силовых структурах. Якобы вести об инциденте дошли до начальства, но было принято решение не наказывать сотрудников. Между ректорами-друзьями пробежала черная кошка Слухачи беснуются на тему испортившихся отношений между ректором УрФУ Виктором Кокшаровым и главой медакадемии Ольгой Ковтун. «Кокшаров и Ковтун всегда были в дружеских отношениях, но все изменилось за последние два месяца. И вся якобы из-за того, что Ковтун втихаря ведет кампанию против Кокшарова, чтобы занять его место. Однако эта версия максимально неправдоподобная. Ковтун великолепно чувствует себя на посту ректора главного медвуза на Урале. Пока истинная причина конфликта неизвестна, но то, что между черная кошка пробежала — это точно», — делятся источники. Имя погибшего военкора Журавлева планируют увековечить Говорят, что на факультете журналистики УрФУ может появиться кафедра для будущих военкоров. «Если она появятся, то будет названа в честь Ростислава Журавлева, который погиб в зоне спецоперации. Пока это только идея. Поддержат ли эту идею, пока неясно», — отметил слухач. Свердловские главврачи завидуют коллеге Говорят, что карьера главы Клинического института мозга Андрея Белкина вызывает зависть у коллег. «Главврачи при упоминании Белкина прямо не могут сдержать словесный понос. Многие мечтают о том, чтобы его детище (КИМ) закрыли. Но тот факт, что Белкин продолжает успешно работать, раздражает завистников еще больше», — рассказывает собеседник агентства. Омбудсмен Мороков провалил задание Москвы Говорят, что изначально затею с прямой линией на ОТВ с Игорем Мороковым предложили московские коллеги. «Она делалась, чтобы обелить провальную работу Морокова. Но, к сожалению, обелить не получилось. Хотя столичные коллеги и дали вводные, но реализовать их он не смог. Однако пиар акция не кончается. Планируется еще одна пресс-конференция на базе первой тройки», — поделился слухач. Военкоматы Екатеринбурга готовятся к массовым проверкам Ходят слухи, что в уральской столице пройдут массовые рейды по военкоматам. «Следователи ЦВО будут искать коррупционеров среди военкомов. Причем проверки будут в стиле „тайного покупателя“. Чем закончатся эти проверки, остается только гадать», — отметил источник. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.