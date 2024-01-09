Самые громкие споры свердловского бизнеса в 2023 году

Кого банкротили, лишали миллиардов, заводов и бассейнов

09 января 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Малика Гайсина защищали столичные адвокаты (один из них на фото), но сохранить клиенту 3 млрд у них не получилось Фото: Илья Московец © URA.RU В 2023 году в Свердловской области было сразу несколько громких конфликтов с участием бизнеса, которые дошли до судов. Среди спорщиков — Малик Гайсин, Андрей Гавриловский, «Группа ЛСР», «Синара — Девелопмент» и другие. URA.RU вспоминает самые резонансные бизнес-конфликты из-за денег и не только. Потери Малика Гайсина Сам Малик Гайсина считает необоснованными притязания государства и считает, что стал жертвой рейдерского захвата Фото: Илья Московец © URA.RU Малика Гайсина — успешного бизнесмена, владельца крупных компаний, в том числе завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) — задержали 22 марта. Как рассказывал источник URA.RU, вопросы к нему возникли по линии гособоронзаказа — якобы Гайсин предпочитал ему частные. В августе у него по иску Генпрокуратуры изъяли в пользу государства активы общей стоимостью 3 млрд рублей. Речь о компаниях «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет». Как установил суд, Гайсин приобрел их в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы. Компании, в свою очередь, являются акционерами завода «Исеть» (владеют от 10,8% до 25,3% акций). После того, как Гайсин оказался не у дел, акции завода «Исеть» перешли Росимуществу. Также сменился состав совета директоров — туда вошли представители ведомства, а также Ростеха и федерального минпромторга. В конце декабря Генпрокуратура подала к Малику Гайсину иск о взыскании еще 628 млн рублей. Непростая судьба «Шарташ — Пляжа»… В мае начался судебный спор между мэрией Екатеринбурга и владельцем сети термальных курортов Baden Family Евгением Кононовым из-за его нового проекта — «Шарташ — Пляжа». Мэрия потребовала снести постройки, которые Госжилнадзор признал самовольными, а именно — конструкции бассейнов. Суд в итоге поддержал чиновников, но перед тем, как решение вынесли, комплекс даже успел немного проработать — почти месяц. Кононов пообещал, что после того, как все юридические вопросы уладят, «Шарташ — Пляж» откроется. Позиция «Баден-Бадена» в суде строится на том, что бассейн не является самовольной постройкой, так как это не капитальное, а каркасное сооружение, которое является малой архитектурной формой. …и бассейна на крыше «Высоцкого» Бассейн на крыше «Высоцкого» открыли летом 2022 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Вопросы о законности возникали и к другому объекту развлечений — бассейну на крыше БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге бизнесмена Андрея Гавриловского. Его открыли летом 2022 года, а спустя год депутат Госдумы Андрей Альшевских направил запросы в мэрию и региональный минстрой, чтобы уточнить, действительно ли у бассейна есть все необходимые документы. «Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру», — писал Альшевских. Последовало разбирательство. «24 ноября была поставлена точка. Мы выиграли суд», — рассказывал URA.RU Гавриловский. Считается, что запросы Альшевских к правоохранителям — следствие активности подконтрольного Гавриловскому депутата гордумы Виктора Сомикова. Сомиков выступал против строительства крематория на Химмаше. «ЛСР» обиделась на «Синару» Порядка 85 млн рублей пытается вернуть компания «ЛСР. Строительство — Урал» — подрядчик «Синары — Девелопмент», строившая общежития в Новокольцовском. «Объекты были введены в эксплуатацию в срок. Несмотря на это, „Синара — Девелопмент“ под надуманными предлогами отказалась исполнять свои обязательства по оплате. При этом оплату от государственного заказчика за работы, выполненные „ЛСР. Строительство — Урал“, генподрядчик получил», — жаловались в пресс-службе «Группы ЛСР». Кампусы УрФУ в Новокольцовском стали яблоком раздора для «ЛСР» и «Синары» Фото: Илья Московец © URA.RU У представителей «Синары» свое видение ситуации — якобы подрядчик не выполнил обязательства: нарушал сроки выполнения работ, не компенсировал убытки, возникшие в результате переделки и доделывания работ другими подрядчиками. Под конец года «Синара — Девелопмент» подала встречные иски к «ЛСР» на сумму более 337,4 млн. «Мотив» проиграл шведской корпорации В мае представители сотового оператора «Мотив» подали иск к шведской корпорации Ericsson, с которой в 2019 году заключили долгосрочный договор техподдержки оборудования. Из-за начала спецоперации зарубежные компании начали вводить санкции в отношении России, и Ericsson не оказалась исключением. Корпорация в одностороннем порядке отказалась исполнять договор. Заставить передумать зарубежных партнеров «Мотив» попытался через суд, но тот полностью отказал в удовлетворении иска от «Мотива». Известного девелопера лишают бизнеса В декабре стало известно о задержании в Москве екатеринбургских бизнесменов Олега Молотилова и Вадима Лукача — друзей бывшего главы свердловского Росимущества, которые, как уверено действующее руководство, могли незаконно получать участки земли под Екатеринбургом. Вскоре в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление от налоговой о банкротстве строительной компании «Амос — Групп» Молотилова. Сумма долга — 2,9 млн рублей. Заявление будут рассматривать в январе. После начала СВО «Гринвич» начали покидать зарубежные компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Гринвич» против всех В 2023 году торговый центр продолжил судиться с арендаторами, спешно покинувшими площади из-за начала специальной военной операции РФ на Украине. В частности, управляющая компания ТЦ — «Итс-Групп» — попыталась взыскать 66 млн рублей с Uniqlo, но в итоге решила заключить с брендом мировое соглашение. Также «Гринвич» выиграл дело о взыскании с компании «Джамилько» (дистрибьютор одежды брендов DKNY, «Елена Миро», Juicy Couture, Marc O’Polo, Lee&Wrangler, New Balance и Timberland) 54,3 тысяч долларов. Кроме того, представители «Гринвича» подавали иск о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок», но по итогу отказались от требований и подписали мировое соглашение. 33 иска к активу Вексельберга от «РУСАЛа» КУМЗ смог отбиться от 33 исков «РУСАЛа» с минимальными потерями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В сентябре Арбитражный суд поставил точку в споре «РУСАЛа» и «Каменск-Уральского металлургического завода» (КУМЗ, через холдинг «Алюминиевые продукты» связан с «Ренова-Актив» миллиардера Виктора Вексельберга), который возник еще в 2022 году, по поводу просрочки по оплате партий первичного алюминия. «РУСАЛ» хотел взыскать с завода больше 300 млн рублей — неустойка — и подал 33 иска. Но суд удовлетворил требования частично, постановив взыскать с КУМЗа 126 млн рублей. Новая попытка обанкротить старейший ГОК В феврале ФНС подала иск о признании банкротом «Высокогорского горно-обогатительного комбината» (ВГОК, Нижний Тагил). В 2018 году налоговая уже пыталась банкротить предприятие, основанное в 1721 год, а в конце 2022 года на ВГОКе снизили потребление электричества из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками. Размер долга в феврале 2023 года оценивался уже в 924,5 млн рублей. Спустя время карточка дела о банкротстве пропала с сайта Арбитражного суда. Просчет директора молзавода В июне представители «Уктусского молочного завода» подали иск в суд о взыскании с бывшего директора Олега Бергера 90,98 млн рублей в качестве компенсации убытков, которые он якобы нанес предприятию. Бергер вошел в состав учредителей завода в 2002 году, а вышел в марте 2023-го. Бизнесмен, в свою очередь, подал встречный иск — о взыскании 15,3 млн рублей. В заявлении он указывает, что продал свою долю в уставном капитале молочного завода новому директору Александру Медведеву, но получил лишь третью часть от общей суммы. В итоге суд встал на его сторону и решил, что это Медведев должен выплатить Бергеру 15,3 млн. Заявление о банкротстве компании Олега Молотилова подают не первый раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спор сыновей миллионеров В июне в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от управляющей компании «Легкая жизнь», владельцем которой является Виктор Ананьев (сын гендиректора «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, — URA.RU), к УК «ИТС-Групп» Марка Заводовского и Игоря Погребинского, сыновей владельцев ТРЦ «Гринвич». С компании хотели взыскать 569 тысяч рублей — компенсация долга за коммуналку и содержание помещений и квартир на Циолковского, 3 — УК «Легкая жизнь» является управляющей компанией многоквартирника, а «ИТС-Групп» владеет там площадями. Суд встал на сторону компании Виктора Ананьева. 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В 2023 году в Свердловской области было сразу несколько громких конфликтов с участием бизнеса, которые дошли до судов. Среди спорщиков — Малик Гайсин, Андрей Гавриловский, «Группа ЛСР», «Синара — Девелопмент» и другие. URA.RU вспоминает самые резонансные бизнес-конфликты из-за денег и не только. Потери Малика Гайсина Малика Гайсина — успешного бизнесмена, владельца крупных компаний, в том числе завода электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский) — задержали 22 марта. Как рассказывал источник URA.RU, вопросы к нему возникли по линии гособоронзаказа — якобы Гайсин предпочитал ему частные. В августе у него по иску Генпрокуратуры изъяли в пользу государства активы общей стоимостью 3 млрд рублей. Речь о компаниях «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет». Как установил суд, Гайсин приобрел их в нарушение антикоррупционного законодательства, будучи депутатом Госдумы. Компании, в свою очередь, являются акционерами завода «Исеть» (владеют от 10,8% до 25,3% акций). После того, как Гайсин оказался не у дел, акции завода «Исеть» перешли Росимуществу. Также сменился состав совета директоров — туда вошли представители ведомства, а также Ростеха и федерального минпромторга. В конце декабря Генпрокуратура подала к Малику Гайсину иск о взыскании еще 628 млн рублей. Непростая судьба «Шарташ — Пляжа»… В мае начался судебный спор между мэрией Екатеринбурга и владельцем сети термальных курортов Baden Family Евгением Кононовым из-за его нового проекта — «Шарташ — Пляжа». Мэрия потребовала снести постройки, которые Госжилнадзор признал самовольными, а именно — конструкции бассейнов. Суд в итоге поддержал чиновников, но перед тем, как решение вынесли, комплекс даже успел немного проработать — почти месяц. Кононов пообещал, что после того, как все юридические вопросы уладят, «Шарташ — Пляж» откроется. Позиция «Баден-Бадена» в суде строится на том, что бассейн не является самовольной постройкой, так как это не капитальное, а каркасное сооружение, которое является малой архитектурной формой. …и бассейна на крыше «Высоцкого» Вопросы о законности возникали и к другому объекту развлечений — бассейну на крыше БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге бизнесмена Андрея Гавриловского. Его открыли летом 2022 года, а спустя год депутат Госдумы Андрей Альшевских направил запросы в мэрию и региональный минстрой, чтобы уточнить, действительно ли у бассейна есть все необходимые документы. «Вот только обе структуры единогласно ответили, что работы не согласовывали. Ничего не оставалось, как задействовать прокуратуру», — писал Альшевских. Последовало разбирательство. «24 ноября была поставлена точка. Мы выиграли суд», — рассказывал URA.RU Гавриловский. Считается, что запросы Альшевских к правоохранителям — следствие активности подконтрольного Гавриловскому депутата гордумы Виктора Сомикова. Сомиков выступал против строительства крематория на Химмаше. «ЛСР» обиделась на «Синару» Порядка 85 млн рублей пытается вернуть компания «ЛСР. Строительство — Урал» — подрядчик «Синары — Девелопмент», строившая общежития в Новокольцовском. «Объекты были введены в эксплуатацию в срок. Несмотря на это, „Синара — Девелопмент“ под надуманными предлогами отказалась исполнять свои обязательства по оплате. При этом оплату от государственного заказчика за работы, выполненные „ЛСР. Строительство — Урал“, генподрядчик получил», — жаловались в пресс-службе «Группы ЛСР». У представителей «Синары» свое видение ситуации — якобы подрядчик не выполнил обязательства: нарушал сроки выполнения работ, не компенсировал убытки, возникшие в результате переделки и доделывания работ другими подрядчиками. Под конец года «Синара — Девелопмент» подала встречные иски к «ЛСР» на сумму более 337,4 млн. «Мотив» проиграл шведской корпорации В мае представители сотового оператора «Мотив» подали иск к шведской корпорации Ericsson, с которой в 2019 году заключили долгосрочный договор техподдержки оборудования. Из-за начала спецоперации зарубежные компании начали вводить санкции в отношении России, и Ericsson не оказалась исключением. Корпорация в одностороннем порядке отказалась исполнять договор. Заставить передумать зарубежных партнеров «Мотив» попытался через суд, но тот полностью отказал в удовлетворении иска от «Мотива». Известного девелопера лишают бизнеса В декабре стало известно о задержании в Москве екатеринбургских бизнесменов Олега Молотилова и Вадима Лукача — друзей бывшего главы свердловского Росимущества, которые, как уверено действующее руководство, могли незаконно получать участки земли под Екатеринбургом. Вскоре в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области появилось заявление от налоговой о банкротстве строительной компании «Амос — Групп» Молотилова. Сумма долга — 2,9 млн рублей. Заявление будут рассматривать в январе. «Гринвич» против всех В 2023 году торговый центр продолжил судиться с арендаторами, спешно покинувшими площади из-за начала специальной военной операции РФ на Украине. В частности, управляющая компания ТЦ — «Итс-Групп» — попыталась взыскать 66 млн рублей с Uniqlo, но в итоге решила заключить с брендом мировое соглашение. Также «Гринвич» выиграл дело о взыскании с компании «Джамилько» (дистрибьютор одежды брендов DKNY, «Елена Миро», Juicy Couture, Marc O’Polo, Lee&Wrangler, New Balance и Timberland) 54,3 тысяч долларов. Кроме того, представители «Гринвича» подавали иск о взыскании 24 млн рублей с архитектурной студии «Рок», но по итогу отказались от требований и подписали мировое соглашение. 33 иска к активу Вексельберга от «РУСАЛа» В сентябре Арбитражный суд поставил точку в споре «РУСАЛа» и «Каменск-Уральского металлургического завода» (КУМЗ, через холдинг «Алюминиевые продукты» связан с «Ренова-Актив» миллиардера Виктора Вексельберга), который возник еще в 2022 году, по поводу просрочки по оплате партий первичного алюминия. «РУСАЛ» хотел взыскать с завода больше 300 млн рублей — неустойка — и подал 33 иска. Но суд удовлетворил требования частично, постановив взыскать с КУМЗа 126 млн рублей. Новая попытка обанкротить старейший ГОК В феврале ФНС подала иск о признании банкротом «Высокогорского горно-обогатительного комбината» (ВГОК, Нижний Тагил). В 2018 году налоговая уже пыталась банкротить предприятие, основанное в 1721 год, а в конце 2022 года на ВГОКе снизили потребление электричества из-за долга в 240 млн рублей перед энергетиками. Размер долга в феврале 2023 года оценивался уже в 924,5 млн рублей. Спустя время карточка дела о банкротстве пропала с сайта Арбитражного суда. Просчет директора молзавода В июне представители «Уктусского молочного завода» подали иск в суд о взыскании с бывшего директора Олега Бергера 90,98 млн рублей в качестве компенсации убытков, которые он якобы нанес предприятию. Бергер вошел в состав учредителей завода в 2002 году, а вышел в марте 2023-го. Бизнесмен, в свою очередь, подал встречный иск — о взыскании 15,3 млн рублей. В заявлении он указывает, что продал свою долю в уставном капитале молочного завода новому директору Александру Медведеву, но получил лишь третью часть от общей суммы. В итоге суд встал на его сторону и решил, что это Медведев должен выплатить Бергеру 15,3 млн. Спор сыновей миллионеров В июне в Арбитражный суд Свердловской области поступил иск от управляющей компании «Легкая жизнь», владельцем которой является Виктор Ананьев (сын гендиректора «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева, — URA.RU), к УК «ИТС-Групп» Марка Заводовского и Игоря Погребинского, сыновей владельцев ТРЦ «Гринвич». С компании хотели взыскать 569 тысяч рублей — компенсация долга за коммуналку и содержание помещений и квартир на Циолковского, 3 — УК «Легкая жизнь» является управляющей компанией многоквартирника, а «ИТС-Групп» владеет там площадями. Суд встал на сторону компании Виктора Ананьева.