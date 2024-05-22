Мишустин заявил о ключевой роли МСП в «донастройке» экономики

На конференции ЦИПР Мишустин говорил о роли технологий в бизнес-процессах Фото: Роман Наумов © URA.RU

Малый и средний бизнес (МСП) станут ключевыми звеньями в «донастройке» экономики России для реализации целей, которые президент Владимир Путин поставил правительству РФ: восстановление новых регионов и попадание страны в топ-4 экономик мира. Так итоги встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина с директором корпорации МСП Александром Исаевичем URA.RU прокомментировали в Госдуме и бизнес-сообществе.

Премьер, вопреки обыкновению подобных совещаний, начал диалог с Исаевичем не словами о значимости возглавляемой им корпорации, а указал на важность того, чтобы малые и средние предприниматели чувствовали ее поддержку. Основной акцент глава правительства сделал на взаимодействии малого бизнеса с крупными компаниями.

«Имеет также немалое значение, чтобы они знали друг о друге, поскольку иногда компании, которые предоставляют те или иные услуги, востребованные на рынке, просто неизвестны», — подчеркнул Мишустин.

Транспорт — одна из тех отраслей, где необходимо активное участие малого бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со своей стороны Исаевич сообщил, что с такой целью корпорацией МСП разработан сервис «Промкооперация», в рамках которого крупные предприятия публично взаимодействуют с малым бизнесом России и дружественных стран. К аналогичной работе подключились крупные госкорпорации, открывая в каждом субъекте РФ свои гарантийные и микрофинансовые организации для реализации стратегических проектов.

В 2023 году для предприятий в новых субъектах РФ введены программы кредитования под 10% годовых, на эти цели предусмотрено более двух млрд рублей. Особый режим, как отметил Исаевич, для СМП действует и на приграничных территориях. Корпорацией одобрены сделки более, чем на 8,5 млрд рублей, ожидается привлечение еще 20 млрд для семи приграничных субъектов.

«Это все хорошо. Но главное во всех этих метриках, в цифровых KPI — это инвестиционный климат. Нужно, Александр Игоревич, частную инициативу развивать еще сильнее. Чтобы все больше и больше частных инвестиций приходилось на рубль государственной поддержки», — поставил задачу Мишустин.

Правительство, продолжая поддержку малого и среднего бизнеса, рассчитывает на них как на ключевые звенья в цепи факторов дальнейшего роста экономики, прокомментировала член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова.

«Задача — выполнить то поручение, которое перед всеми нами поставил президент: войти в четверку экономик мира и системно выстроить работу в экономике для того, чтобы ни одна отрасль не просто не пострадала, а каждая из них сделала уверенный шаг вперед», — уверена парламентарий.

Сейчас происходит доналаживание экономики, отметила Полуянова, поэтому каждая мера поддержки предпринимательства и ее эффективность на особом контроле правительства и Госдумы. Однако рассматриваются и новые механизмы поддержки, в том числе и для тех предприятий, которые «выросли» из размера малых, но вовлечены в важные для государства сферы экономики. Это так называемые предприятия «МСП+», о возможности поддержки которых ранее первыми написало URA.RU.

«Для МСП+ разрабатываются гарантии поручительства, новые системы льготного кредитования и меры поддержки, которые точечно помогут таким предприятиям. Все эти направления в скором времени будут выработаны в специализированных программах, над которыми работают Минэкономразвития, Госдума и предпринимательское сообщество», — рассказала Полуянова о планах работы по поддержке бизнеса.

Александр Калинин рассказал о роли промышленной кооперации малого и крупного бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вопрос востребованности продукции является основным для малого бизнеса, поэтому Мишустин на встрече с Исаевичем акцентировал внимание на их участии в крупных проектах, отметил глава организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин. По его словам, особенно ярко Мишустин дал об этом понять после посещения конференции «ЦИПР», где обратил внимание на импортный руль новой «Волги».

«Промышленная кооперация, особенно между малыми и крупными предприятиями, стоит как стратегическая задача. Однако часто в крупных компаниях предпочитают закупать продукцию за рубежом, вместо того, чтобы развивать отечественных поставщиков. В этом контексте цифровые решения и ресурсы, предоставляемые корпорацией МСП могут способствовать устранению данной проблемы, конечно, при их должной популяризации», — заявил Калинин.

Малые и средние предприятия в новых регионах России должны стать драйверами роста экономики страны, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. «Восстановление промышленности — долгосрочный процесс, но возрождение сельского хозяйства и малого бизнеса может стать фундаментом для экономического роста новых регионов и страны в целом», — пояснил экономист значение новых регионов в повестке сегодняшнего совещания.

Поддержка в виде льготного лизинга и других мер стимулирования может значительно ускорить этот процесс, пояснил собеседник агентства, так как рабочие места в новых регионах нужны прямо сейчас, а быстро их создать в состоянии только малый бизнес. «Кроме того, сельское хозяйство и строительство выступают в качестве двух основных драйверов развития. В то время как индустриальные предприятия и добыча полезных ископаемых требуют времени для возобновления деятельности, эти две отрасли сп