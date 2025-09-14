Памфилова рассказала о количестве проголосовавших на выборах в России

На выборах разного уровня в рамках ЕДГ-2025 проголосовало более 16 миллионов человек. Дистанционным голосованием воспользовались свыше 1,4 миллиона избирателей. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
«Уже проголосовало свыше 16 миллионов человек», — передает слова Памфиловой РИА Новости. Она добавила, что более 1,4 миллиона россиян воспользовались дистанционным форматом голосования. По данным Памфиловой, на федеральной платформе ДЭГ проголосовало свыше 85% от общего числа подавших заявления на этот способ волеизъявления.
Выборы проходят в 81 регионе страны с 12 по 14 сентября и включают около пяти тысяч избирательных кампаний различного уровня. В 20 субъектах страны проводятся прямые выборы губернаторов, еще в 11 регионах предстоит избрание депутатов региональных парламентов.
