{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
02 мая 2017
15:39  02 мая 2017 0

Министр торговли США назвал удар по Сирии «развлечением после ужина»

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Уилбур Росс обвинил президента США в безответственностиФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Глава министерства торговли США Уилбур Росс назвал авиационный удар по cирийской военной базе «развлечением после ужина» для Дональда Трампа. Об этом американский чиновник рассказал в интервью американскому еженедельнику Variety.

Руководитель американского минторга заявил, что данное решение, принятое после ужина с главной КНР Си Цзиньпинем, «ничего не стоило» американскому президенту. «После того, как принесли десерт, президент сказал господину Си, что ему нужно кое о чем рассказать ему, а именно — о запуске 59 ракет по Сирии. Это было вместо развлечения после ужина», — цитирует слова Росса «Федеральное агентство новостей».

7 апреля американская авиация нанесла удар по военный базе Шайрат. Поводом для бомбардировки ракетами «Томагавк» стала химическая атака мирного населения в провинции Идлиб, которая, по мнению Белого дома, была проведена правительственными войсками Сирии, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров