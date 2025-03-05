Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы

Президент Владимир Путин может обсудить тему редкоземельных металлов на предстоящей встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможность сотрудничества двух стран на этом направлении.
«Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сообщил Песков.
Лукашенко 4 марта поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, потому что сейчас этим вообще не занимаются. Президент Белоруссии отметил, что геологоразведка в стране развита недостаточно.
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