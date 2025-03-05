Песков допустил, что Путин и Лукашенко обсудят редкоземельные металлы

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Президент Владимир Путин может обсудить редкоземельные металлы с Александром Лукашенко, сообщил Дмитрий Песков
Президент Владимир Путин может обсудить редкоземельные металлы с Александром Лукашенко, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент Владимир Путин может обсудить тему редкоземельных металлов на предстоящей встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможность сотрудничества двух стран на этом направлении.

«Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сообщил Песков.

Лукашенко 4 марта поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, потому что сейчас этим вообще не занимаются. Президент Белоруссии отметил, что геологоразведка в стране развита недостаточно.

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Президент Владимир Путин может обсудить тему редкоземельных металлов на предстоящей встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU возможность сотрудничества двух стран на этом направлении. «Пока каких-то конкретных планов на этот счет нет. Если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то, конечно, президент это обсудит», — сообщил Песков. Лукашенко 4 марта поручил заняться поиском редкоземельных металлов в республике, потому что сейчас этим вообще не занимаются. Президент Белоруссии отметил, что геологоразведка в стране развита недостаточно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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