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03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
17:52  03 мая 2017 0

Ройзман готовится к встрече с горожанами в своем новом музее

Открытие выставки
Евгений Ройзман проведет экскурсии для гостей на открытии музея БрусиловскогоФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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В воскресенье, 7 мая, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман проведет вторую после личного приема встречу с горожанами, только на этот раз она пройдет в стенах новенького музея Миши Брусиловского, создателем которого он является. Градоначальник расскажет о своей коллекции работ и личных вещах художника, что легли в основу экспозиции.

По словам Виктории Мкртчян, пресс-секретаря Ройзмана, всего выставка включает больше 70 графических работ Брусиловского, акварельных набросков к картинам и зарисовок, а также личные вещи, дневник, кисти мастера и его госнаграды.

Прием граждан мэр проведет 4 мая, но на этот раз с перерывом — в полдень у него запланировано участие в торжественном митинге, возложение цветов к памятнику «Седой Урал» на площади Обороны, а также открытие мемориальной доски военному летчику Павлу Пологову. После этого прием продолжится.

24 апреля, напомним, через публикацию в газете «Егоршинские вести» Ройзман заявил о вступлении в борьбу за должность губернатора Свердловской области. Отдельными пунктами его предвыборной программы стали: смещение акцента в развитии с Екатеринбурга на муниципалитеты, финансирование массового спорта, развитие местного самоуправления и возврат прямых выборов мэров, а также смена областной команды.

Сергей Демин
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