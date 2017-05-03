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03 мая 2017
02 мая 2017
Главные новости Челябинской области
19:30  03 мая 2017 0

На ММК выплавили 200-миллионную тонну конвертерной стали

ММК. 85 лет. Магнитогорск, ммк, производство, домна, стоянкин евгений, герой соцтруда
За год ККЦ выдает более 10 млн тонн сталиФото: Илья Московец © URA.RU

Более 200 млн тонн стали выплавили в кислородно-конвертерный цехе (ККЦ) Магнитогорского металлургического комбината, сообщили «URA.RU» в управлении информации ММК. Сегодня этот цех, выплавляющий более 80% стали компании, является одним из самых производительных в мире.

В состав ККЦ входят новая установка десульфурации чугуна, три высокопроизводительных 370-тонных конвертера с верхней продувкой, пять слябовых машин непрерывного литья заготовок и участок внепечной обработки. Последний включает в себя два циркуляционных вакууматора, три установки печь-ковш, два агрегата доводки стали, а также стенды усреднительной продувки.

В 2016 году в цехе был реализован крупный энергоэффективный проект модернизации систем управления двигателями дымососов. Его стоимость составила около 400 млн рублей, а годовой экономический эффект — более 100 млн рублей. В ходе модернизации был реализован комплекс мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов на приводных электродвигателях дымососов системы утилизации конвертерных газов.

Первая сталь в ККЦ Магнитки была получена 2 ноября 1990 года — эта дата и считается днем рождения цеха. В октябре 2006 года в кислородно-конвертерном цехе произвели 100-миллионную тонну стали, а в марте 2012 года — 150-миллионную. В последние годы в ККЦ совершенствуют технологии и осваивают производство новых марок стали.

Алексей Шумов
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