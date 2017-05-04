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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
08:02  04 мая 2017 1

Крупный пожар в Екатеринбурге: огонь охватил 1000 «квадратов», воду везли за 1,5 километра. ФОТО

Огонь охватил 1000 квадратных метровФОТО: "Ночные новости"

В коллективном саду «Рябинушка» на улице Контролеров в Екатеринбурге вспыхнул пожар. В ночь на четверг, 4 мая, там загорелись садовые дома и надворные постройки. Общая площадь пожар составила 1000 кв. м.

Из-за сильного ветра пламя быстро распространялось, пожару был присвоен повышенный ранг 2БИС, сообщают «Ночные новости». На месте был развернут оперативный штаб.

Воду для тушения пришлось возить за 1,5 километра автоцистернами от пожарного гидранта. Позже пожарные проложили магистральную линию от ближайшего водоема. В тушении приняли участие 46 человек и 14 единиц техники.

В связи с большим количеством самовольных построек на территории сада и рядом, пока не удается произвести точный подсчет сгоревших конструкций.

Известно, что погибших и пострадавших нет.

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ФОТО: «Ночные новости»

Марина Мотылева
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