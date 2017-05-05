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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
05:27  05 мая 2017 0

Боевики в Сирии использовали оружие с российской электроникой

Терроризм. Клипарт, терроризм
Специалисты обнаружили приборы ночного видения производства России на винтовках террористовФото: depositphotos.com

Сирийские боевики использовали оружие с электроникой, произведенной в России. Это выяснилось при исследовании вооружения убитых террористов. На снайперских винтовках у них были установлены приборы ночного видения с российской электроникой.

«Мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи, произведенные на российских предприятиях», — приводит «Коммерсантъ» слова своего источника из числа сирийских военных специалистов.

Пока остается невыясненным, каким образом приборы, выпущенные российской оборонкой, оказались в руках боевиков. Вывоз прицелов ночного видения третьего поколения за пределы страны категорически запрещен, как в России, так и в США. По одной из версий, ЭОП могли попасть в Сирию через третьи страны.

Также боевики используют винтовки армий стран НАТО — американскую Remington MSR и австрийскую Steyr Mannlicher SSG 08.

Жертвами снайперских обстрелов в Сирии стали как минимум четверо российских военнослужащих, в том числе военный советник Алексей Бучельников, напоминает «Газета.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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