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10 мая 2017
13:54  10 мая 2017 3

Пиар-директор Джамалы раскритиковал организацию «Евровидения»

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017
По словам Дениса Козловского, на открытии конкурса царила неразберихаФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение-2017», открытие которого состоялось во вторник, 9 мая, в Киеве, не продумали множество важных вопросов. Сама церемония открытия престижного конкурса началась с опозданием на полчаса. Организацию мероприятия разнес в пух и прах пиар-директор певицы Джамалы Денис Козловский.

«На церемонию мы поехали на машине, — приводит слова Козловского журналист Илья Барабанов в своем telegram-канале. — 20 минут нас не пускали — кордоны полиции, нацгвардии, УДО охраняли вход от Джамалы, смотрели на нас, извинялись, но пропустить не могли. Не было ни плана проезда, ни регламента, ни протокола, простой инструкции… ничего».

Когда же певица вместе со своим представителем все же прошлf через кордоны, оказалось, что выданные им бейджи не работают на турникетах: сама победительница «Евровидения-2016» и представители ее команды получили минимальные из возможных допусков. Когда же церемонию открытия все же начали, в зале и вовсе находилось всего порядка 30-40 человек — «в основном, сотрудники мэрии, госохрана, а также вице-премьер Вячеслав Кириленко и руководитель Первого Национального Павел Грицак». Именно для них и произносились приветственные речи, адресованные делегациям 43 стран.

Как сообщалось ранее, победительницу «Евровидения-2016», певицу Джамалу, на церемонии открытия не пустили на красную ковровую дорожку, предназначенную для знаменитостей. Это также вызвало возмущение продюсеров — ведь именно победа Джамалы в конкурсе 2016 года позволила проводить мероприятие в Киеве.

Виктор Жуков
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