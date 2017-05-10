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10 мая 2017
13:34  10 мая 2017 20

Мэр Днепра после Дня Победы прекратил финансирование ветеранов

Мэр Днепра: "Да, устал. Но удар держу как всегда"ФОТО: Facebook Бориса Филатова

Мэр украинского Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил о том, что прекратит финансирование ветеранских организаций из городского бюджета. Деньги отправят военным, принимавшим участие в операции в Донбассе. Заявление мэр разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

«С сегодняшнего дня я закрываю городское финансирование всех „ветеранских“ организаций. [Очень умные] бойцы колчаковских фронтов 46-го года рождения выезжают из горисполкома вперед ногами. Навсегда. На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО», — написал мэр во втором пункте ночного поста.

Филатов обвинил местных полицейских в неспособности помешать беспорядкам, которые имели место на праздновании Дня Победы. Мэр Днепра подчеркнул, что если полиция не отреагирует, то он введет структуру, похожую на немецкие добровольческие дружины фрайкоры, которые следили за порядком в Германии до начала XX века, передает телеканал 360. «Я не хочу развивать эту тему, но уже вижу, как ватные задницы разрываются от ужаса», — добавил он, сожалея, что «история ходит по кругу».

Накануне радикалы Днепра напали на местных жителей и ветеранов, которые отмечали 9 Мая. Поводом для агрессии стали флаги с символикой СССР. В беспорядках пострадали восемь митингующих и шесть полицейских. Полиция задержала 15 человек и изъяло у нападавших ножи, четыре пистолета, газовые баллончики и шило.

Семен Гринберг
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