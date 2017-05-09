В Днепропетровске полицейские избили атошников, мешавших параду. ФОТО. ВИДЕО

20:33 09 мая 2017 0

Полицейские избили ветеранов АТО, которые пытались сорвать День Победы Фото: Соцсеть

В Днепропетровске полицейские избили атошников, мешавших параду. Двое участников госпитализированы с пробитой головой.

Весь день во многих городах Украины происходят большие и маленькие драки между теми, кто вышел отметить День Победы и теми, кто пытался сорвать празднование. Особенно ожесточенная драка произошла в Днепропетровске. Столкновение случилось во время прохождения колонны «Оппозиционного блока» во главе с бывшим вице-премьером Александром Вилкулом.

По свидетельству очевидцев, несколько десятков ветеранов АТО напали на колонну. Они пытались срывать у демонстрантов георгиевские ленточки и требовали опустить знамена. На защиту демонстрантов выступила полиция.

«На эту минуту минимум двадцать действительных (не ряженых) ветеранов АТО избиты дубинками. Двое в критическом состоянии эвакуированы «скорой», — пишет пользователь Facebook Тим Желдак.

1/7 Фото: Соцсеть

По сравнению с этим конфликтом совсем небольшая стычка произошла в Николаеве. Было совершенно нападение на колонну «афганцев», но ветераны сами сумели за себя постоять.