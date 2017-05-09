{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
09 мая 2017
08 мая 2017
Главные новости Москвы
20:33  09 мая 2017 0

В Днепропетровске полицейские избили атошников, мешавших параду. ФОТО. ВИДЕО

Полицейские избили ветеранов АТО, которые пытались сорвать День ПобедыФото: Соцсеть

В Днепропетровске полицейские избили атошников, мешавших параду. Двое участников госпитализированы с пробитой головой.

Весь день во многих городах Украины происходят большие и маленькие драки между теми, кто вышел отметить День Победы и теми, кто пытался сорвать празднование. Особенно ожесточенная драка произошла в Днепропетровске. Столкновение случилось во время прохождения колонны «Оппозиционного блока» во главе с бывшим вице-премьером Александром Вилкулом.

По свидетельству очевидцев, несколько десятков ветеранов АТО напали на колонну. Они пытались срывать у демонстрантов георгиевские ленточки и требовали опустить знамена. На защиту демонстрантов выступила полиция.

«На эту минуту минимум двадцать действительных (не ряженых) ветеранов АТО избиты дубинками. Двое в критическом состоянии эвакуированы «скорой», — пишет пользователь Facebook Тим Желдак.

1/7
Фото: Соцсеть

По сравнению с этим конфликтом совсем небольшая стычка произошла в Николаеве. Было совершенно нападение на колонну «афганцев», но ветераны сами сумели за себя постоять.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров