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15 мая 2017
10:54  15 мая 2017 1

Toyota представила проект летающего автомобиля. ВИДЕО

Максимальная скорость летающего автомобиля составит 100 километров в часФОТО: cartivator.com

Японский автоконцерн Toyota потратит на разработку летающего автомобиля 350 тысяч долларов. Модель под названием Skydrive планируется презентовать в 2019 году.

Проект, запущенный в 2012 году волонтерами компании Toyota, изначально финансировался лишь посредствам интернет-пожертвований. При поддержке автоконцерна, разработчики рассчитывают, что сроки доработки модели значительно сократятся и позволят использовать летающий автомобиль в качестве одной из фишек на церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио.

Как сообщает телеканал 360, для взлета автомобиль будет оснащен четырьмя роторами, аналогично современным квадракоптерам. На данный момент разработчики пытаются решить главную проблему — поддержание стабильного положения автомобиля в воздухе.

Конструкторы планируют, что автомобиль сможет набирать скорость до 100 км/ч, поднимаясь над землей на 10 метров, уточняет «Утро.ру».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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