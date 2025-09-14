Путин наградил Медведева почетной наградой

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности и экс-президента РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Таким образом, бывший глава государства стал полным кавалером ордена.
«За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации наградить орденом 'За заслуги перед Отечеством' IV степени — Медведева Дмитрия Анатольевича», — говорится в тексте указа президента РФ. Медведев был награжден другими степенями этого ордена: III степень он получил в 2020 году, I степень — в 2015 году, II степень — в 2005 году.
14 сентября Дмитрий Медведев отмечает свой юбилей — 60 лет. Он получил юридическое образование в ЛГУ и на заре своей политической карьеры работал в Санкт-Петербургской администрации вместе с Владимиром Путиным и Анатолием Собчаком.
