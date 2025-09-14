Боевая машина поддержки танков будет создана на базе «Арматы»

Концерн «Уралвагонзавод» ведет активную работу над совершенствованием боевой машины поддержки танков (БМПТ). По словам генерального директора концерна Александра Потапова, следующее поколение этой машины может быть создано на платформе «Армата».
«Мы не стоим на месте. Новая платформа, это платформа, по сути своей, темы „А“, платформа „Армата“, — передает слова Потапова РИА Новости. Он добавил, что это позволит значительно повысить тактико-технические характеристики БМПТ.
Отмечается, что предприятия концерна продолжают масштабные поставки техники для армии, включая современные танки Т-90М «Прорыв» и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Подчеркивается, что все боевые машины, произведенные на УВЗ, показали в ходе специальной военной операции большой потенциал для дальнейшей модернизации.
С начала СВО объемы производства и поставок военной техники были многократно увеличены. Как уточняется, за последние три года в конструкцию боевых машин было внесено более 200 изменений, направленных на повышение их огневой мощи, уровня защиты и маневренности на поле боя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.