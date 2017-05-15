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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
20:12  15 мая 2017 0

Власти Екатеринбурга нашли человека для ловли экстремистов в соцсетях

Акция политической партии
Белоус займется вычислением экстремистов для городских властейФото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга подвела итоги конкурса, который определил, кто будет искать экстремистов в социальных сетях. Госконтракт достался «Фонду развития научных исследований третьего тысячелетия», руководит которым активист, представитель городского патриотического сообщества Илья Белоус.

Теперь ему предстоит провести масштабное исследование 3000 пользователей соцсетей, форумов и блогов, а после представить властям отчет. Результаты, согласно конкурсной документации, должны быть одобрены по меньшей мере десятком экспертиз.

Мэрия готова была заплатить за работу 450 тысяч рублей, но по условиям заказ получает тот, кто предложил наименьшую стоимость. Им, собственно, и стал Белоус, снизив сумму контракта до 250 тысяч рублей.

Активные пользователи социальных сетей эту новость встретили, мягко говоря, без оваций, поскольку патриот, судя по его странице в Facebook, видит угрозу и признаки предательства Родины едва ли не во всем.

Сергей Демин
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