05:46 16 мая 2017 0

Президент Украины намерен дать отпор хакерам-агрессорам Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ждет атаки кибервойск из России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Порошенко заявил, что уже видел кибервойну — когда Россия с помощью своих кибервойск пытались повлиять на выборы в Европе и Соединенных Штатах Америки. «Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине», — приводит слова президента Украины «Газета.ру».

Впрочем, Порошенко выразил твердую уверенность, что «сплоченность и решительные действия украинских служб не оставят хакерам-агрессорам ни единого шанса на успех», хотя российские кибервойска находятся в пятерке самых развитых в мире, передает информагентство Nation News.