{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
05:46  16 мая 2017 0

Порошенко ждет атаки кибервойск из России

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Президент Украины намерен дать отпор хакерам-агрессорамФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко ждет атаки кибервойск из России. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

Порошенко заявил, что уже видел кибервойну — когда Россия с помощью своих кибервойск пытались повлиять на выборы в Европе и Соединенных Штатах Америки. «Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать на Украине», — приводит слова президента Украины «Газета.ру».

Впрочем, Порошенко выразил твердую уверенность, что «сплоченность и решительные действия украинских служб не оставят хакерам-агрессорам ни единого шанса на успех», хотя российские кибервойска находятся в пятерке самых развитых в мире, передает информагентство Nation News.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров