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Главные новости Челябинской области
09:35  18 мая 2017 0

В третьем городе Челябинской области выбирают мэра

Дубровский. Златоуст., администрация златоуст
В Златоусте выбирают мэраФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Конкурсы на глав в Челябинской области
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Депутаты горсобрания Златоуста, третьего по величине муниципалитета Челябинской области, на заседании в четверг, 18 мая, выберут нового мэра. Кандидатов двое — действующий градоначальник Вячеслав Жилин и спикер местного парламента Алексей Карюков, сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии.

Двух претендентов на должность внесли в горсобрание по итогам конкурса 12 мая. Фаворитом считается Вячеслав Жилин. Он руководит городом с 2012 года, а до этого возглавлял горсобрание.

Сергей Леонов
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