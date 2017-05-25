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25 мая 2017
24 мая 2017
Главные новости Пермского края
19:26  25 мая 2017 0

В Перми упала огромная стела. Подозревают детей-каратистов. ФОТО

Стела рухнула, предположительно, от сильного ветраФото: соцсети

В Перми упала стела «Ленинский район». Горожане шутят, что к падению причастны выпускники местной школы единоборств.

«Последний звонок не прошёл без происшествий. Выпускники одной из пермских школ боевых искусств отработали свои навыки и умения на стеле Ленинского района г. Перми», — пошутил один из горожан.

Тем не менее приоритетная версия обрушения — порыв ветра. Его порывы достигают 20 м/с. Как сообщает портал 59.ru, городская администрация в курсе инцидента. В ближайшее время стелу вернут на место.

Накануне ветер повалил часть сцены возле ДК. Пострадали восемь детей и двое взрослых.

Казалось бы, причем тут каратисты?
Фото: соцсети

Данил Бардин
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