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26 мая 2017
25 мая 2017
12:44  26 мая 2017 0

В Нижнем Тагиле нашли единственный электрокар. Его хозяин экономит десятки тысяч

Следующая цель уральца - купить знаменитую TeslaФото: Wikimedia Commons

Журналисты в Нижнем Тагиле разыскали хозяина единственного электрокара в городе. По его словам, следующая цель мужчины — купить знаменитый электромобиль Tesla.

Мужчину вычислили по «лиане» из проводов, которые спускаются к его машине с третьего этажа дома. Хозяин электрокара по имени Иван рассказал порталу «Тагилсити», что одна зарядка автомобиля стоит до 40 рублей и проехать с ней можно 170 километров. Для этого хватает обычной сети 220 вольт.

Иван признался, что наездил на электрокаре уже 14 тысяч километров. «По моим подсчетам, я сэкономил около 45 тысяч рублей. За счет чего экономия? Одной зарядки хватает на 170 километров. Такая зарядка по ночным тарифам стоит 20 рублей, по дневным — 40. А теперь сравните с ценами на бензин», — рассказал он журналистам, добавив, что содержание машины также обходится ему значительно дешевле, а в будущем он планирует приобрести знаменитый электромобиль Tesla.

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Фото: Tagilcity

Виктор Кудряшов
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