{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
28 мая 2017
27 мая 2017
26 мая 2017
10:46  30 мая 2017 0

Центр ХМАО накрыло снежным ураганом. ФОТО

Клипарты. Сургут, сургут, снегопад
В Сургуте уже несколько часов длится сильная метельФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургут и окрестности крупнейшего города ХМАО во вторник, 30 мая, пришла сильная метель. В центральной части Югры похолодало до 0 градусов.

Снегопад сопровождается сильным шквалистым ветром. Майскую метель активно обсуждают в соцсетях. Горожане публикуют фотографии с написанной на снегу датой и пишут, что за два дня до начала календарного лета в Сургуте снова началась зима. «Хорошо в Сургуте летом! Целый месяц снега нету!» — иронизирует Алексей Мартынов. «Мы думали, погода ничем нас с сыном уже не удивит. Отнюдь. Послезавтра лето. На улице бесплатный пилинг лица из снега с дождем. Шикарно, шикарно», — пишет Анастасия Кузнецова.

1/15
Фото: Рафис Тансыккужин, «ВКонтакте»

Неделю назад снег выпал в восточной части ХМАО — в Мегионе и Нижневартовске. Как ранее сообщало «URA.RU», начало лета в Югре выдастся холодным и дождливым. Синоптики прогнозируют лишь пару дней с температурой выше 20 градусов, а весь остальной июнь и конец мая будет держаться температура на уровне +15 градусов. Также напомним, в Москве в понедельник 29 мая прошел сильный ураган, во время которого погибли 11 человек, 70 человек серьезно пострадали.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров