17:43 30 мая 2017 0

Отправлять министров на территории никто не спешит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Члены правительства Свердловской области включатся в агитационную кампанию по выборам губернатора не раньше середины лета. Как поясняют высокопоставленные представители кабмина, никому из них до сих пор не поступило никаких указаний по работе на территориях.

«Только деньги распределяем муниципалитетам, больше указаний не было, чтобы ехать куда-то, встречаться с людьми. Скорее всего, это будет сразу после „Иннопрома“ — всем раздадут указания и в спешном порядке придется объезжать территории», — поделился знакомый член правительства.

Перед выборами в Государственную Думу РФ 2016 года министров, вспоминают чиновники, распределили по территориям еще осенью 2015-го специальным распоряжением Дениса Паслера, на тот момент премьера (ушел в отставку 26 сентября). Екатеринбург тогда курировал бывший вице-премьер Валентин Грипас, Нижний Тагил — его коллега Алексей Орлов, а Каменск-Уральский, Сысерть и Арамиль — тогда еще министр экономики Дмитрий Ноженко.

Учитывая, что Ноженко и Грипас уже покинули свои посты, еще одной интригой, наряду со сроками распределения по территориям, будет персонализация ответственности за крупнейшие муниципалитеты.

В отдельных муниципалитетах между тем даже рады, что министры к ним не едут. Наблюдатели рассказывают о состоявшемся накануне разговоре главы Пышминского городского округа Виктора Соколова с главой администрации губернатора Владимиром Тунгусовым. Мэр рассказал областному чиновнику, что «далеко не все министры в прошедшие выборы работали на благо кампании — отдельные местами, напротив, вредили». Собеседники агентства уверяют, что градоначальник даже «перечислил несколько фамилий членов кабмина, работавших во вред общему делу».