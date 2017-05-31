08:10 31 мая 2017 0

Российский интернет хотят обезопасить от западного рубильника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский сегмент интернета к 2021 году защитят от выключений из-за рубежа, перенеся ключевую инфраструктуру на территорию страны. Об этом сообщается в проекте программы «Цифровая экономика».

Согласно программе, уже в следующем году в законодательстве будет зафиксирован статус Рунета и описана схема его работы, пишут «Известия». Глава рабочей группы «Информационная безопасность» Илья Массух сообщил, что угроза в первую очередь состоит в выключении корневых серверов DNS, которые отвечают за перенаправление пользователя по имени домена на нужный IP-адрес.

Масух отметил, что несколько лет назад в России проходили учения, в ходе которых изучалась возможность отключения Рунета от остального мира. По его словам, как раз тогда была выявлена уязвимость, из-за которой появилась возможность отключить Интернет на территории России. Он отметил, что в программе «Цифровая экономика» планируется создать в России несколько зеркальных корневых DNS-серверов.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выступил против обособления российского сегмента интернета. Он заявил, что он изначально был создан для обмена информацией между людьми, находящимися в разных частях света. «Зачем пичкать мозг людей беспочвенными страшилками? Я противник поиска внешних врагов и запугивания собственного населения. Я за интеграцию в мировое сообщество и диалог», — заявил изданию Мариничев.

В свою очередь глава Ассоциации Интернета вещей Андрей Колесников считает, что отключение России от глобальной Сети на практике невозможно, потому что для этого нужно, чтобы все страны разом отключили нас от DNS.