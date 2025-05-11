Журналистка Панкратова умерла в 38 лет

Журналистка издания The Bell (признано в России иноагентом) Ирина Панкратова скончалась на 39-м году жизни. Об этом сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана в России иноагентом).
«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой», — написала Осетинская в своих соцсетях. Она отметила, что причиной смерти корреспондентки стала болезнь, с которой та боролась долгое время.
Свою профессиональную деятельность она начала в качестве корреспондента в «Деловом Петербурге», а затем занимала должность специального корреспондента в журнале РБК. С 2019 года Панкратова входила в команду The Bell
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