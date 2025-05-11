Журналистка Панкратова умерла в 38 лет

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Панкратова долгое время боролась с тяжелым заболеванием
Панкратова долгое время боролась с тяжелым заболеванием Фото:

Журналистка издания The Bell (признано в России иноагентом) Ирина Панкратова скончалась на 39-м году жизни. Об этом сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана в России иноагентом). 

«Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой», — написала Осетинская в своих соцсетях. Она отметила, что причиной смерти корреспондентки стала болезнь, с которой та боролась долгое время. 

Свою профессиональную деятельность она начала в качестве корреспондента в «Деловом Петербурге», а затем занимала должность специального корреспондента в журнале РБК. С 2019 года Панкратова входила в команду The Bell

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Журналистка издания The Bell (признано в России иноагентом) Ирина Панкратова скончалась на 39-м году жизни. Об этом сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана в России иноагентом).  «Сейчас трудно подобрать слова, чтобы говорить об Ире — она была и смелой, и талантливой, и боевой, и красивой», — написала Осетинская в своих соцсетях. Она отметила, что причиной смерти корреспондентки стала болезнь, с которой та боролась долгое время.  Свою профессиональную деятельность она начала в качестве корреспондента в «Деловом Петербурге», а затем занимала должность специального корреспондента в журнале РБК. С 2019 года Панкратова входила в команду The Bell
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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