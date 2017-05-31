16:41 31 мая 2017 0

Акция «Семейная среда» действует каждую среду Фото: Илья Московец © URA.RU

Уральские семьи смогут тратить больше денег на свои нужды. Продуктовая сеть «Пятёрочка» теперь делает скидки покупателям, которые приходят в магазин с детьми. Кроме того, компания запустила конкурс на лучшее семейное фото в «Пятёрочке»

В торговой сети начала действовать акция «Семейная среда»: теперь каждую среду с 9.00 до 17.00 в «Пятерочках» предусмотрена 10-процентная скидка для родителей, пришедших за покупками с детьми в возрасте до 10 лет. Предложение распространяется на все товары, кроме акционных, алкоголя и табака.

«Сэкономленных средств хватит, чтобы побаловать ребенка его любимым лакомством и не только, — рассказали в „Пятёрочке“. — Минимального порога по общей сумме чека нет, а максимальная скидка составляет 500 рублей».

Также «Пятёрочка» разыгрывает среди своих покупателей поездку на троих в Сочи. Приз получит покупатель, сделавший самое креативное семейное фото в магазине сети и опубликовавший его в группе «Пятёрочки» в соцсети «ВКонтакте». 1 июня жюри выберет 10 финалистов, а 16 июня огласит победителя.