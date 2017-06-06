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06 июня 2017
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03 июня 2017
19:54  06 июня 2017 0

Заведено дело на хозяина кафе, где инвалида кормили на улице

В скандальном кафе идут проверкиФото: соцсети

Челябинская прокуратура завела административное дело на хозяина челябинского кафе, где оскорбили инвалида. Дело заведено по статье «уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур».

Как сообщает официальный сайт ведомства, во время проверки общепита сотрудники прокуратуры нашли 12 нарушений правил Минстроя РФ касательно доступности зданий для инвалидов. В частности, ширина дверного проема не позволяет заезжать людям с колясками.

26 мая инвалид-колясочник попытался поесть в кафе «Лаванда» в Челябинске. Одна из створок дверей основного входа не открывалась, и мужчина попросту не смог проехать внутрь. Сотрудники вынесли мужчине еду к заднему входу и положили ее на стул. Так мужчина и обедал.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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