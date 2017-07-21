Жириновский хочет сократить летние каникулы школьников и запретить им ездить на юг

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал перенести сроки начала и окончания учебного года. По его мнению, каникулы нужно продлить до 1 октября в связи с «прекрасной погодой» в сентябре.
По мнению политика, завершать обучение российские школьники должны 15 июля, сообщает «Национальная служба новостей». Жириновский рассказал, что когда-то учебный год начинался с октября, и с этим не было никаких проблем ни для правительства, ни для населения.
Политик полагает, что отдыхать детям следует в средней полосе России. Он подчеркнул, что в этом случае удастся избежать резкой смены климата и спокойно отдохнуть, приводит его слова телеканал 360. «Никому не советую ехать на юг: наводнения, пожары, насилие и, наконец, землетрясения» — заявил Владимир Жириновский.
Сам Жириновский в свой отпуск собирается порыбачить и «съездить на клубнику».