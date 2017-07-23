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23 июля 2017
22 июля 2017
07:47  23 июля 2017 0

«Света, я в шоке». Звезда «Интернов» поразила поклонников снимком в комбинации. ФОТО

Актриса выложила снимок в откровенном нарядеФото: страничка Светланы Пермяковой в Instagram

Звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова на своей страничке в Instagram опубликовала снимок, на котором она предстала в образе из нового спектакля.

45-летняя актриса красуется на снимке в черной комбинации, прозрачном халатике и новых туфлях на каблуках. Своим поклонникам Пермякова сообщила, что новый образ будет представлен в спектакле «Очаровательные рогоносцы», поинтересовавшись мнением читателей относительно наряда.

Реакция поклонников последовала практически сразу же. «Светуля огонь», «Света, я в шоке», «Не узнать», — пишут в комментариях.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, как трудно жилось актрисе в период ее брака с арт-директором московского клуба Евгением Бодровым, который является ВИЧ-положительным наркоманом.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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