13:22 24 июля 2017 0

Во всех этих загадочных историях есть нечто общее Инфографика: Валентин Дегтерев

Радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, известный своими расследованиями катастроф, предложил новую версию трагических событий на перевале Дятлова, где в 1959 года погибла группа уральских туристов. В его гипотезе горный перевал оказался связан с пропавшей колонией Роанок в Канаде, исчезнувшей эскимосской деревней Ангикуни с Латинской Америке и селом Растесс в Свердловской области, все жители которого однажды покинули свои дома.

Исследователь отмечает, что село Растесс и перевал Дятлова расположены по прямой линии на расстоянии 261 километр, а колония Роанок и пропавшая эскимосская деревня Ангикуни вместе с ними образуют правильный треугольник над материками и океаном. «Как будто кто-то начертил его на глобусе, отметив углы этими поселениями, — пишет исследователь. — Но во всех этих местах были болота, в колонии Роанок даже целое озеро. А перевал Дятлова находится в горах.

Общее, что, по мнению Дегтерева, связывает все эти истории — паника людей при отступлении. В селе Растесс и в эскимоской деревне Ангикуни люди пропали бесследно, но перед уходом разрыли кладбища и унесли с собой покойников, не взяв с собой еды или одежды. «Видимо люди ушли голыми, унося с собой полусгнившие тела умерших родственников — картина получается абсолютно дикая и нелепая, — пишет Дегтерев. — На перевале Дятлова у людей тоже была паника. Поэтому они все погибли, кто-то от травм, кто-то от холода. Все были почти раздеты. И это несмотря на ужасающий мороз, снег и ветер на перевале».

Главный момент, на взгляд исследователя, в том, что перед гибелью у дятловцев началась паника Фото: со страницы Валентина Дегтерева во «ВКонтакте»

Изучив все эти места на спутниковых снимках, исследователь обнаружил проплешины на поверхности земли. «Место, где ничего не растет. Интересно, нет ли там трещины в граните? — задается вопросом Валентин Дегтерев. — Обычно из таких трещин выходит сернистый газ, который вызывает сильную эйфорию и галлюцинации». По его мнению, именно выходящие из-под земли газы могли стать причиной паники и последовавших за ней необъяснимых событий.

Свечение воздуха и почвы в районе пропавшего села Растесс исследователь объясняет выходом на поверхность радиоактивного газа радон. «Собственная радиоактивность радона вызывает его флюоресценцию: газообразный и жидкий радон светится голубым светом, у твёрдого радона при охлаждении до азотных температур цвет флюоресценции становится сперва жёлтым, затем — красно-оранжевым, — пишет исследователь. — В сочетании с серным газом он вызывает отек легких. У всех дятловцев были общие симптомы.

В акте вскрытия сказано, что: «На разрезе ткань лёгких темно—вишнёвого цвета. При надавливании поверхности разреза стекает в большом количестве пенистая кровянистая жидкость». Смерть их была страшной и мучительной».

Развалины села Растесс в Свердловской области Фото: предоставлено Валентином Дегтеревым

Гипотеза Дегтерева, кстати, сходится с версией челябинского врача, заведующего отделением травматологии ЦГБ г. Кыштыма Николая Тарасова, которая также убежден, что участники дятловского похода отравились газами, выходящим на воздух через трещины в горной породе.

Пропавшая без вести колония Роанок (Канада), известная как «Потерянная колония» была основана на средства сэра Уолтера Рэли при королеве Елизавете I для создания первого постоянного английского поселения в Северной Америке. 18 августа 1590 года приплывшие кораблем военные обнаружили, что 90 мужчин, 17 женщин и 11 детей исчезли без всякого следа. На частоколе вокруг деревни было вырезано слово «CROATOAN».

Поселенцы форта Роанок с аборигенами. Фото: предоставлено Валентином Дегтеревым

Эскимосская деревня Ангикуни на берегу одноименного озера исчезла с лица земли 10 января 1930 года. До сих пор канадские власти не могут понять, что произошло, и найти кого-то из членов селения или их потомков: жителей деревни будто не существовало. Прибыв на место, полиция была шокирована кошмарными деталями: могилы местного кладбища были раскопаны, а останки похороненных пропали. Надгробные камни были аккуратно сложены около каждой ямы.

Село Растесс существовало в Свердловской области: его жители занимались охотой, подсобным хозяйство, добывали золото и платину. В 1950 году они внезапно покинули сели, оставив вещи в открытых домах. Кладбище также было разрыто, а покойники пропали вместе с селянами. Сегодня от деревни остались несколько разрушенных домов и кладбище с отрытыми могилами.

В 1930 году пропало 2000 человек из племени инуитов (газета того времени) Фото: предоставлено Валентином Дегтеревым

Валентин Дегтерев из Нижнего Тагила прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета АН-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Так, в 2014-м ему удалось отыскать на снимках земной поверхности зенитную установку «Бук», которая 17 июля 2014 года выпустила ракету по малайзийскому «Боингу», упавшему под Донецком. Правда, впоследствии он склонился к версии, что «Боинг» все-таки был сбит украинским истребителем.

К теме другого малайзийского «Боинга», пропавшего в океане (рейс 777-200), Дегтерев обращался не раз: в 2016-м он обнаружил странные объекты в прибрежных водах острова Бали (Индонезия) и на Юго-Восточном побережье Африки, которые, по мнению исследователя, могут быть обломками этого самолета. Также он не раз публиковал снимки с поверхности Марса, на которой находил то «тело гуманиода» в скафандре, то сопло ракеты. А недавно он обнаружил в снегах Антарктиды вход в подземелье нацистов и спрятанный в снегах иноплатетный звездолет.