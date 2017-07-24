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24 июля 2017
16:51  24 июля 2017 4

В Турции решается судьба системы «все включено»

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции
Власти Турции не вмешиваются в вопрос питания туристовФото: depositphotos.com

Власти Турции не собираются рекомендовать отелям отказываться от системы аll inclusive («все включено»).

Программа, привлекающая большое количество туристов, успешно работает в стране и сохранится в ближайшие несколько лет. «Решение, использовать или нет эту систему, принимает рынок», — подчеркнул замминистра культуры и туризма Турции Хюсейн Яйман.

Чиновник добавил, что министерство никак не вмешивается в вопрос питания туристов, а бизнесменов пока устраивает, как работает система «все включено», — передает РИА «Новости».

Дарья Александрович
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