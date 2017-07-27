Очевидцы сняли перестрелку в центре Нижневартовска, где ранены люди. ВИДЕО

Случайный прохожий снял на видео стрельбу и избиение людей в центре Нижневартовска. Инцидент случился днем 27 июля возле торгового центра «Городок» на улице Мира.
По словам очевидцев, произошел конфликт двух групп молодых людей. Словесная перепалка переросла в драку, появились пистолеты, раздались выстрелы. После этого раненых продолжили запинывать ногами, били рукоятками пистолетов по голове. Выстрелы и избиение попали в объектив камеры.
По последним данным, в больницу увезли троих пострадавших — у людей ранения в голову и в бок. После инцидента уцелевшие участники быстро скрылись с места на машинах.