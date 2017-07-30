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30 июля 2017
15:55  30 июля 2017 0

«Терминатор» Шварценеггер отмечает 70-летний юбилей

Железному Арни стукнуло 70Фото: Википедия

Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летний юбилей. Знаменитый актер, спортсмен и экс-губернатор Калифорнии полон сил и намерен побороться за место в конгрессе.

30 июля актеру стукнуло 70. В кино Шварценеггера привело увлечение бодибилдингом, напоминает RT. Первым фильмом стал «Конан-варвар», который был забракован критиками, но полюбился зрителям. После этого актер сыграл еще во множестве картин, из которых особую популярность приобрел боевик-трилогия «Терминатор».

Не довольствуясь актерской славой, Железный Арни попробовал себя в политике и в 2003 году стал губернатором Калифорнии. Теперь он намерен добиться новых высот. Поскольку баллотироваться на президентский пост он не может из-за своего австрийского происхождения, звезда Голливуда размышляет над тем, чтобы попробовать свои силы в конгрессе.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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