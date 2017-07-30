«Терминатор» Шварценеггер отмечает 70-летний юбилей

Арнольд Шварценеггер отмечает 70-летний юбилей. Знаменитый актер, спортсмен и экс-губернатор Калифорнии полон сил и намерен побороться за место в конгрессе.
30 июля актеру стукнуло 70. В кино Шварценеггера привело увлечение бодибилдингом, напоминает RT. Первым фильмом стал «Конан-варвар», который был забракован критиками, но полюбился зрителям. После этого актер сыграл еще во множестве картин, из которых особую популярность приобрел боевик-трилогия «Терминатор».
Не довольствуясь актерской славой, Железный Арни попробовал себя в политике и в 2003 году стал губернатором Калифорнии. Теперь он намерен добиться новых высот. Поскольку баллотироваться на президентский пост он не может из-за своего австрийского происхождения, звезда Голливуда размышляет над тем, чтобы попробовать свои силы в конгрессе.