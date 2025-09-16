Лавров: визы участникам «Интервидения» выдавались по упрощенной схеме

Все участники и гости международного конкурса «Интервидение» получили визы по упрощенной схеме, для них также был согласован специальный таможенный режим. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Визы выдавались участникам и гостям конкурса, это и международные журналисты, которые прибывали для его освещения, в самой упрощенной форме, комфортной форме и безвозмездной», — сказал Лавров на пресс-конференции по подготовке и проведению конкурса. Трансляция шла на сайте МИД РФ. Он добавил, что при содействии Федеральной таможенной службы для них ввели специальный таможенный режим, который многие из гостей положительно оценили.
Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в московской Live Arena и будет длиться три с половиной часа. Прямая трансляция начнется на первом канале в 20:30 по московскому времени. В конкурсе примут участие представители 23 стран, сообщили организаторы. Для проведения шоу привлечены 150 специалистов, установлено 36 камер и задействованы элементы дополненной реальности. Откроет мероприятие Куба, завершит — Индия. Россию представит Shaman (Ярослав Дронов), который выступит под девятым номером. В организации задействовано более 500 волонтеров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.