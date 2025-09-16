Лавров надеется, что «Интервидение» станет ежегодным

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на ежегодное проведение «Интервидения». Об этом он сообщил на пресс-конференции, посвященной подготовке и проведению конкурса.
«Я надеюсь, мы сделаем этот конкурс ежегодным, по крайней мере, как я сказал, интерес к этому есть», — сказал Лавров. Трансляция пресс-конференции идет в соцсетях МИДа. По его словам, инициативу поддержали представители различных государств, выразив готовность рассмотреть возможность проведения «Интервидения» на своей территории в будущем. Лавров добавил, что накопленный в Москве опыт, в том числе по организации трансляций и фан-зон, будет полезен для будущих конкурсов.
Министр иностранных дел также обратил внимание на символичность порядка выступлений участников «Интервидения». По его словам, представитель России Shaman (Ярослав Дронов) займет центральную позицию в конкурсной программе. Открывать конкурс будет исполнитель с Кубы, а завершит программу участник из Индии. «Подобная очередность весьма символична и подчеркивает глобальный масштаб „Интервидения“. Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выйдет на сцену девятым, что фактически помещает его в центр внимания», — заявил Лавров на пресс-конференции.
Министр отметил, что все участники исполнят композиции на своих национальных языках. Кроме того, Лавров сообщил, что в столице ожидают приезд почетных гостей из стран-участниц. Организаторы намерены приложить все усилия для того, чтобы конкурс оставил исключительно положительные впечатления у всех гостей и участников.
